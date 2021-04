Erste Rede vor US-Kongress - Biden steckt Kurs für nächste Großvorhaben ab

Washington (Reuters) - Billionenschwere Hilfen für amerikanische Familien und Bildung, die Bekämpfung von Rassismus und Polizeigewalt, das Wappnen gegen internationale Rivalen wie China: In seiner ersten Rede als US-Präsident vor dem Kongress wirbt Joe Biden bei Abgeordneten, Senatoren und Mitbürgern um Unterstützung für seine nächsten Großvorhaben.

Bei dem Auftritt zur besten Sendezeit in den USA am Mittwochabend (MESZ: Donnerstag, 03.00 Uhr) dürfte er den Fokus einmal mehr auf die Corona-Pandemie und die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen richten. Ein Schwerpunkt der Rede soll daher die Vorstellung eines auf zehn Jahre ausgerichteten Sozialpakets im Umfang von 1,8 Billionen Dollar sein, das Bildung fördern und Familien - insbesondere solche mit mittleren und geringeren Einkommen - entlasten soll.

Der "American Families Plan" werde zusammen mit der geplanten Arbeitsplatz- und Infrastrukturinitiative im Umfang von mehr als zwei Billionen Dollar entscheidend sein für die Zukunft der USA, wird Biden voraussichtlich argumentieren. Ein Regierungsvertreter sprach von einer Investition, wie es sie nur einmal in einer Generation gebe. Finanziert werden sollen die Hilfsprogramme unter anderem durch eine deutliche Erhöhung der Kapitalertragssteuer für die reichsten Bürger des Landes und durch Unternehmenssteuern. In Reihen der Republikaner regt sich Widerstand, doch bei den Wählern kommen Bidens Pläne zum Großteil gut an. Der Präsident dürfte darauf spekulieren, dass er darum letztendlich einige im Lager der Opposition auf seine Seite ziehen kann.

ÜBERPARTEILICHE KOMPROMISSE

Eine überparteiliche Lösung dürfte Biden, der diese Woche 100 Tage im Amt sein wird, auch bei der versprochenen Polizeireform anstreben. Es wird damit gerechnet, dass er bei diesem für viele Amerikaner sensiblen Thema in der Rede Kompromissbereitschaft signalisiert. Gleichwohl wird er nach Angaben ranghoher Mitarbeiter darauf dringen, Polizeigewalt per Gesetz zu zügeln. Er wird auf die vielen Fälle eingehen, bei denen Afroamerikaner durch Polizisten ums Leben kamen, und tiefsitzenden Rassismus anprangern. Gleichzeitig aber wird er die überwiegende Mehrheit der Polizeibeamten für ihre Arbeit würdigen.

Auch die Außenpolitik will Biden beleuchten. Im Mittelpunkt dürfte dabei China stehen. Hier wird er nach Angaben eines Kongressmitarbeiters wohl harte Töne anschlagen. Auch das dürfte sowohl im Sinne von Bidens Demokraten als auch der Republikaner sein. Von beiden Seiten kamen verstärkt Forderungen, gegenüber Peking eine konsequentere Haltung einzunehmen. Biden sieht sowohl sicherheits- als auch handelspolitisch in der Volksrepublik eine der größten Herausforderungen für die USA.

Traditionell halten US-Präsidenten einmal pro Jahr eine Rede vor beiden Kongresskammern. Sie nutzen sie, um den Kurs für die nächsten Monaten abzustecken. Abgesehen vom Auftritt im ersten Amtsjahr eines Präsidenten wird sie explizit als Rede zur Lage der Nation tituliert. Dieses Jahr wird die Corona-Krise die Rede nicht nur inhaltlich prägen, sondern auch den Rahmen der Veranstaltung. Statt der 1600 Politiker, Freunde und Gäste, die bei einer solchen Veranstaltung normalerweise dabei sind, dürfen diesmal nur 200 Menschen in den Saal. Abstands- und Maskenregeln sollen gewahrt bleiben, um ein Zeichen in Pandemiezeiten zu setzen. Doch ohnehin geht es Biden nicht nur um die Zuhörer im Kongress, sondern auch um diejenigen, die seine Rede an den Fernsehschirmen, im Radio und online verfolgen. Als sein Vorgänger Donald Trump 2017 seine erste Rede vor beiden Kongresskammern hielt, schauten 48 Millionen zu.