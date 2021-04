Erste Runde im Impfstoff-Prozess zwischen EU und AstraZeneca ohne Ergebnis

Brüssel (Reuters) - Die erste Runde im Prozess zwischen der EU und AstraZeneca hat im Streit über Lieferverzögerungen beim Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns keine entscheidende Annäherung gebracht.

Die Anwälte der EU-Kommission forderten das schwedisch-britische Unternehmen am Mittwoch vor einem Gericht in Brüssel dazu auf, umgehend Impfdosen aus all seinen im Vertrag aufgeführten Produktionsstätten bereitzustellen, einschließlich jener im nicht mehr zur Europäischen Union gehörenden Großbritannien. AstraZenecas Anwalt hielt dagegen, eine solche Verpflichtung bestehe nicht. Nach etwas mehr als einer Stunde gingen beide Seiten auseinander, am 26. Mai folgt die Fortsetzung. Das Gericht peilt eine Entscheidung im Juni an.

Neben Großbritannien hat AstraZeneca Werke in den EU-Staaten Belgien und Niederlanden. Der Konzern hatte der Europäischen Union zugesichert, nach Möglichkeit zwischen Dezember 2020 und Juni dieses Jahres 300 Millionen Impfstoff-Dosen zu liefern, davon 180 Millionen im laufenden zweiten Quartal. Im März hatte das Unternehmen dann aber erklärt, voraussichtlich nur ein Drittel der ursprünglich angepeilten Liefermenge zu liefern - und davon 70 Millionen Dosen im zweiten Quartal. Für die Impf-Kampagne der EU, bei der das Vakzin von AstraZeneca als ein zentraler Baustein galt, bedeutete das ein Rückschlag. Die Staatengemeinschaft kommt im Vergleich zu Großbritannien, den USA und Israel bei den Impfungen langsamer voran.