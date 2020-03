Erste Wahllokale bei neuer US-Vorwahlrunde geöffnet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei der neuen Runde der Vorwahlen im US-Präsidentschaftsrennen haben am Dienstagmorgen (Ortszeit) die ersten Wahllokale in den Bundesstaaten Florida und Illinois geöffnet. Auch in Arizona sollte an diesem Dienstag abgestimmt werden. Ergebnisse werden nach deutscher Zeit erst am Mittwoch erwartet. Im Bundesstaat Ohio blieben die Wahllokale dagegen - anders als ursprünglich geplant - geschlossen.

Die Gesundheitsbehörde in Ohio hatte dies wegen der Ausbreitung des Coronavirus kurzfristig angeordnet. Es sei inakzeptabel, Wähler und Wahlhelfer während einer solchen Gesundheitskrise einem Infektionsrisiko auszusetzen, schrieb Gouverneur Mike DeWine am Montagabend (Ortszeit) zur Begründung auf Twitter.

Die Demokraten stimmen bei den Vorwahlen darüber ab, wen sie für den besten Kandidaten ihrer Partei für die Präsidentschaftswahl im November halten. Ex-US-Vizepräsident Joe Biden (77) und der linke Senator Bernie Sanders (78) liefern sich einen Zweikampf um die Nominierung.

Auch die Republikaner halten in Florida und Illinois Vorwahlen ab. Ihr Präsidentschaftskandidat steht aber quasi schon fest: Amtsinhaber Donald Trump hat hier parteiintern keine ernstzunehmende Konkurrenz. Die republikanische Partei in Arizona hat die Vorwahl dort daher gleich ganz gestrichen./jac/DP/fba