Erster Börsengang des Jahres: Exasol

Zeichnungsgewinne am ersten Handelstag. Der erste Börsengang des Jahres in Deutschland fand ohne Öffentlichkeit statt, war aber zunächst ein Erfolg: Nach 9,50 Euro Ausgabepreis erschien die Aktie zu 14 Euro erstmals auf den Kurslisten. Aber: Warum ein Börsengang in diesen Zeiten? Was macht Exasol mit dem Kapital? Welches Potential steckt in der In-Memory-Technologie? Fragen von Antje Erhard an den CEO von Exasol, Aaron Auld.

Zugehörige Wertpapiere: DE000A0LR9G9