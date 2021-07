Erster Guantanamo-Gefangener seit Bidens Amtsantritt entlassen

Washington (Reuters) - Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat erstmals einen Häftling aus dem US-Militärgefängnis Guantanamo auf Kuba entlassen.

Abdul Latif Nasir sei in seine Heimat Marokko überstellt worden, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag mit. Bereits 2016 hatten die US-Behörden die Freilassung Nasirs verfügt. Er blieb aber dennoch weiterhin in Gewahrsam.

Nach der Freilassung Nasirs verbleiben noch 39 Gefangene im Lager Guantanamo. Das umstrittene Lager war von den USA eingerichtet worden, um ausländische Verdächtige im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September 2001 festzusetzen. Biden strebt - wie bereits der frühere Präsident Barack Obama - eine Schließung des Lagers an. Die meisten Insassen werden dort seit zwei Jahrzehnten festgehalten - ohne Anklage oder Gerichtsverfahren.