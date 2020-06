Erster Kandidat für Nachfolge des WTO-Chefs ist erfahrener Mexikaner

MEXIKO-STADT/GENF (dpa-AFX) - Mexiko hat seinen Chef-Unterhändler beim nordamerikanischen Freihandelsabkommen USMCA, Jesús Seade, als neuen Chef der Welthandelsorganisation (WTO) nominiert. "Wir haben die Kandidatur bereits in Genf eingereicht", erklärte Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador am Montag in einer Videobotschaft. Das bestätigte die WTO. Nominierungen seien noch bis zum 8. Juli möglich.

Der aktuelle Generaldirektor, der Brasilianer Roberto Azevêdo, hatte seinen Rücktritt nach sieben Jahren im Amt zum 31. August - ein Jahr vor Ablauf seiner zweiten Amtszeit - erklärt. Er gab familiäre Gründe an. Seade ist der erste offizielle Kandidat für seine Nachfolge.

Die WTO steckt in einer tiefen Krise. Die USA blockieren seit langem die Ernennung neuer Experten für eines der Kernstücke der WTO, das Streitschlichtungssystem. Die USA verlangen allgemein weitreichende Reformen, ohne spezifische Forderungen auf den Tisch zu legen. Auf Kompromissvorschläge, die die Mehrheit der 164 Mitgliedsländer unterstützen, sind die USA bislang nicht eingegangen. Schon vor den Auswirkungen der Corona-Krise sei der Welthandel aufgrund der protektionistischen Tendenzen und des Handelsstreits zwischen China und den USA nicht in bester Form gewesen, sagte Azevedo.

Die WTO müsse zwingend gestärkt werden, schrieb Seade auf Twitter. "Das multilaterale System, die Erfolgsgrundlage des Welthandels seit den '40er Jahren, erlebt seine größte Herausforderung seit sieben Jahrzehnten."

Seade ist seit Dezember 2018 im mexikanischen Außenministerium für Nordamerika zuständig. Er handelte mit Vertretern der USA und Kanadas das Freihandelsabkommen für Nordamerika, USMCA, aus, das im Juli in Kraft tritt. Es ersetzt den 1994 abgeschlossenen nordamerikanischen Freihandelspakt Nafta.

Der 73 Jahre alte Seade vertrat Mexiko beim WTO-Vorgänger GATT und war an den Verhandlungen beteiligt, die zur Gründung der WTO 1995 führte, deren erster Vize-Generaldirektor er wurde. Später arbeitete er unter anderem für den Internationalen Währungsfonds. Vor seiner Zeit im Außenministerium war er jahrelang Professor und Vizerektor an mehreren Universitäten in Hongkong und auf dem chinesischen Festland./aso/DP/he