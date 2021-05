Erstes Gipfeltreffen Biden-Putin am 16. Juni in Genf

Washington (Reuters) - Das erste Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin soll Mitte Juni in Genf stattfinden.

Die Präsidialämter in Washington und Moskau nannten am Dienstag übereinstimmend den 16. Juni als Termin. Themen seien die Coronavirus-Pandemie, regionale Konflikte, Atomwaffen und die bilateralen Beziehungen, hieß es in der russischen Erklärung. Am Montag war bekanntgeworden, dass Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan und der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolaj Patruschew, ein Treffen der Staatschefs vorbereitet haben.