Erstes Urteil nach Erstürmung des US-Kapitols - Acht Monate Haft

Washington (Reuters) - Nach der Erstürmung des US-Kapitols Anfang Januar hat ein Gericht ein erstes Urteil gegen einen der mehr als 535 Angeklagten gesprochen.

Es verurteilte am Montag einen 38-jährigen Mann aus Florida zu acht Monaten Haft. Er hatte sich schuldig bekannt, am 6. Januar als Teil einer Menschenmenge den Sitz des Kongresses in der Hauptstadt Washington gestürmt zu haben. Dabei starben fünf Menschen. Die Legislative war zusammenkommen, um den Wahlsieg des heutigen demokratischen Präsidenten Joe Biden formell zu bestätigen. Im Vorfeld hatte dessen republikanischer Vorgänger Donald Trump ohne Vorlage belastbarer Beweise erklärt, der Sieg beruhe auf Wahlbetrug.