Erstmals mehr als 50.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat erstmals mehr als 50.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Am Donnerstag verzeichnete das RKI 50.196 neue Ansteckungen und damit so viele wie noch seit Beginn der Pandemie. Das sind über 16.000 Positiv-Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 33.949 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 249,1 von 232,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 235 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 97.198. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,89 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Das RKI hatte am Mittwoch einen Anstieg der Hospitalisierungsrate auf 4,61 registriert. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte in einer Woche pro 100.000 Einwohnern ins Krankenhaus eingeliefert werden. In einigen Bundesländern nähert sich der Wert bereits wieder den Höchstständen aus dem vorigen Winter.

Die regionalen Unterschiede sind auch bei den Infektionszahlen weiter sehr groß. Die Inzidenz in Sachsen, das die bundesweit die niedrigste Impfquote ausweist, beträgt mittlerweile 521,9. Danach folgen Thüringen mit 469,2 und Bayern mit 427,4. Beide Länder weisen ebenfalls unterdurchschnittliche Infektionsraten auf. Nur noch in Schleswig-Holstein (89,4) und Bremen (92,3) liegt der Inzidenzwert unter 100. Bei den Impfungen verzeichnet Bremen mit einer Quote von 78,9 den bundesweit höchsten Wert.