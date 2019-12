Erstmals mehr als 70 Millionen Passagiere am Frankfurter Flughafen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen sind erstmals mehr als 70 Millionen Passagiere in einem Jahr gezählt worden. Der Flughafenbetreiber Fraport und die Lufthansa haben am Freitag eine Passagierin aus Kelkheim bei Frankfurt als 70-millionsten Fluggast im Jahr 2019 geehrt. Die Frau wollte mit ihrer Familie nach Mexiko fliegen und bekam einen Reisegutschein von 1000 Euro. Die Zehn-Millionen-Schritte am größten deutschen Airport fallen damit immer schneller: 60 Millionen waren erstmals 2015 überschritten worden, 50 Millionen im Jahr 2004./ceb/DP/nas