Erstmals mehr als eine halbe Million Oldtimer in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der in Deutschland zugelassenen Oldtimer mit H-Kennzeichen hat erstmals die Marke von einer halben Million überschritten. Zum 1. Januar 2020 waren 525 968 solcher Pkw gemeldet, die mindestens 30 Jahre alt sind, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Ein Jahr davor waren es 474 516, das entspricht einem Zuwachs von 11 Prozent. Die Zahl der Oldtimer sei in den vergangenen Jahren stark angewachsen, am Pkw-Gesamtbestand betrage ihr Anteil allerdings nur rund 1 Prozent.

Mehr als zwei Drittel (353 369) der Autos mit H-Kennzeichen in Deutschland stammen von deutschen Herstellern. Danach folgen Oldtimer aus den USA, England und Italien, die aber nur auf einen Anteil von jeweils weniger als einem Zehntel kommen.

Mit 39 758 Exemplaren ist der VW Käfer der häufigste Oldtimer. Bei den Marken liegt Mercedes-Benz auf Platz eins (127 112). Danach folgen Volkswagen (101 197), Porsche (34 975), BMW (25 831) und Opel (24 069 Pkw). Nach der aktuellen Auswertung durch den VDA und der BBE Automotive GmbH auf Grundlage von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) stieg der Bestand aller historischen Fahrzeuge, inklusive Motorrädern und Nutzfahrzeugen, um 11 Prozent auf 595 046 Einheiten./ah/DP/fba