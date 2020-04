Erstmals zwei Frauen ins Gremium der Wirtschaftsweisen berufen

Berlin (Reuters) - Im fünfköpfigen Rat der Wirtschaftsweisen sitzen künftig erstmals zwei Frauen.

Die Bundesregierung gab am Mittwoch grünes Licht für die Berufung der Münchner Volkswirtin Monika Schnitzer und der Nürnberger Verhaltensökonomin Veronika Grimm. Sie erweiterten die Expertise des Sachverständigenrates etwa im Bereich der Innovations- und Wettbewerbspolitik sowie des Energiemarktdesigns, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier. "Die Verstärkung ist wichtig, denn in diesen wirtschaftspolitisch herausfordernden Zeiten ist die Expertise des Sachverständigenrat von größter Bedeutung."

Die 58-jährige Schnitzer forscht in der internationalen Wettbewerbspolitik und ist Expertin für Unternehmensfinanzierung. Sie soll bis zum 28. Februar 2025 berufen werden. Die 48-jährige Grimm, die sich unter anderem mit Energiemärkten, Verhaltensökonomie und sozialen Netzwerken beschäftigt, soll bis zum 28. Februar 2022 berufen werden. Sie tritt in das laufende Mandat von Isabel Schnabel ein, die zum 1. Januar 2020 ins Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) wechselte. "Ich freue mich, dass die Kabinettsentscheidung heute endlich gefallen ist", sagte der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, der Nachrichtenagentur Reuters in einer ersten Reaktion. "Wir sind stolz darauf, zwei so renommierte Ökonominnen in unserem Kreis begrüßen zu dürfen, und freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Damit sind erstmals zwei Ökonominnen gleichzeitig als Beraterinnen für die Bundesregierung im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR). Das Gremium berät die Regierung seit 1964. Erste Frau war 2004 Beatrice Weder di Mauro. Weitere Mitglieder sind neben dem Vorsitzenden Feld aktuell Achim Truger und Volker Wieland. Die Ökonomen hatten Anfang der Woche ein Sondergutachten zu den Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die Konjunktur vorgestellt und sagten Deutschland 2020 eine kräftige Rezession voraus.

Das Kabinett bestellte zudem den Parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Thomas Bareiß, zum neuen Mittelstandsbeauftragten der Bundesregierung.