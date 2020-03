Erwartung an FED hoch nach EZB-Enttäuschung, Robert Halver? DAX-Erholung weiter?

Ist es ein Alarmsignal, dass Bonds und Aktien in USA gemeinsam fallen? Was macht der US-Präsident (also, nicht gesundheitlich ,-) ?!)? Kommt die Erholung? Warum sind Sie mit den Entscheidungen der EZB zufrieden? Fragen von Antje Erhard an Robert Halver, Baader Bank.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008