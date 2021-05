Erweiterte Korrektur des Rekordhochs im DAX

Unentschlossene Wochenmitte im DAX

Die ersten Indikationen für den Mittwoch waren durchaus positiv. Zwar entstand direkt eine neue Kurslücke im DAX, doch das ehemalige Rekordhoch bei 15.538 Punkten stand in der Vorbörse im Fokus.

Von diesem Level entfernte sich der DAX jedoch recht schnell und schloss die Kurslücke bis zum Mittag. Wir kommentierten dies im Interview mit unserem Händler Björn und stellten dabei drei Aktienwerte genauer vor:

Vom baldigen Re-Opening der Wirtschaft hat sich CTS Eventim bereits positioniert. Der Ticketverkäufer für Events freut sich auf den Sommer, was im Aktienkurs reflektiert wird. Ebenfalls stark ist die Fraport, die das zweite Terminal nun wieder eröffnet. Dritter Wert ist Volkswagen, wo es Gerüchte über ein Angebot der Tochter Lamborghini geben soll. Bisher wurde dies nicht bestätigt, ein paar mehr Fakten darüber und die richtige Aussprache teilen wir jedoch hier im Händlergespräch mit.

Den DAX zog es nach dem Mittag noch etwas tiefer, so dass zur US-Eröffnung auch die Kurslücke zu Freitag komplett geschlossen werden konnte. Bis nahe der 15.400 baute sich der Druck auf, der dann jedoch wieder etwas abnahm.

Die leicht schwächere Wall Street strahlte nicht gerade positiv auf die anderen Aktienmärkte ab. Das DAX-Minus konnte dennoch etwas verkleinert und bis auf 14 Punkte abgebaut werden.

So stieg die Bandbreite der Bewegung heute wieder leicht an und lag mit 144 Punkten sehr genau im statistischen Mittel. Diese Eckpunkte wurden verzeichnet:

Eröffnung 15.520,44 Tageshoch 15.541,86 Tagestief 15.407,48 Vortageskurs 15.465,09 Schlusskurs 15.450,72

Wir sehen intraday den Rücklauf zum Vortagesschluss, der nicht ganz erreicht wurde, aber das Ziel der Anleger zu sein schien:

Welche Aktien standen besonders im Blickfeld der Anleger?

Aktien-Bewegungen zur Wochenmitte

Tagesverlierer war die Bayer AG. Das Ziehen um die Bezifferung der Folgeschäden im Monsanto-Prozess zermürbt die Anleger und fesselt die Aktie in der Bandbreite der letzten Wochen weiter.

Bankenwerte waren in ganz Europa tagsüber schwach. Positiv wurde jedoch dann am Abend auf die Deutsche Bank geschaut, die morgen auf der Hauptversammlung Rede und Antwort zur Strategieausrichtung geben wird. Damit konnten die Tiefs vom Nachmittag hinter sich gelassen und sogar ein Plus aufgezeigt werden.

Tagesgewinner waren die Deutsche Post und Daimler, jeweils ohne weitere Nachrichten.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Die zweite rote Tageskerze ist genau das Bild, was wir an den letzten beiden Rekordtagen sahen. Damit wäre die Konsolidierung fast schon wieder abgeschlossen, zumindest aus der Historie heraus betrachtet.

Positiv war der geringe Abgabedruck, welcher von diesem neuen Hoch ausging. Anleger setzen scheinbar auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und Entfernung von der wochenlangen Handelsspanne.

Das Chartbild zur Wochenmitte kann als gefestigt auf hohem Niveau bezeichnet werden:

Über die ersten Kurse am Donnerstag informieren wir Sie wieder auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange und im weiteren Verlauf zusammen mit Ingmar Königshofen gegen Mittag. Folgen Sie uns gern auf YouTube, Facebook, Twitter und Instagram.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

