Erweiterung des Open RAN Ökosystems mit Portfolio aus hochleistungsfähigen, O-RAN-kompatiblen Funkstationen

OpenBeam™, eine neue Reihe von mit O-RAN kompatiblen Funkstationen, die sich von makro, mmWave bis mMIMO einsetzen lassen



Small Cell Portfolio wird erweitert, um 4G- und 5G-Gebrauchsmöglichkeiten im Inneren von Unternehmen anzuvisieren



Mavenir, der Netzwerksoftware-Anbieter für den Aufbau der Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software, die in jeder Cloud läuft und die Art transformiert, wie sich die Welt vernetzt, gibt heute ein ein breit angelegtes Portfolio aus mit O-RAN kompatiblen Funkanlagen (Radio Units, RU) bekannt. Damit wird das Open RAN Funkökosystem erweitert, sodass Kommunikationsdienstleister (CSPs) eine breitere Auswahl von Funkstationen haben, wenn sie ihr Angebot aus offenen und interoperablen Netzwerken erweitern.

OpenBeam™, die Zukunft des Funkangebots, stellt CSPs ein umfassendes Portfolio aus O-RAN-kompatiblen Funkprodukten zur Verfügung, die mikro, makro Milimeter-Welle (mmWave) und wuchtiges MIMO (mMINO) umfassen, um damit die Open RAN Nutzung in 2022 und darüber hinaus zu unterstützen.

Das OpenBeam Funkportfolio deckt ein breites Spektrum sowohl im Lizenz- als auch im Nicht-Lizenzbereich ab und folgt streng der Philosophie der offenen Schnittstellen und der O-RAN 7.2 Schnittstelle, an die sich Mavenir mit Open RAN CU/DU-Produkten streng hält. Die OpenBeam Funkstationen werden dem Open RAN Ökosystem, einschließlich Anbieter, Betreiber und Systemintegratoren, zur Verfügung stehen.

Gemäß dem Dell Oro Bericht von Januar 2022i steuern die Open RAN Erträge weiterhin darauf zu, bis zum Jahr 2026 annähernd 6 Mrd. US-Dollar oder 15 % des gesamten RAN-Markts zu umfassen. Zudem weist das Wachstum der Open RAN Funkeinheiten in der Remote Radio Unit (RRU) und der Active Antennas Unit (AAU) eine kumulierte jährliche Wachstumsrate von > 50 % gegenüber einer sich verringernden Anzahl herkömmlicher älterer Funkstationen auf.

Parallel zu einem starken, bereits bestehendem Partner-Ökosystem, mit dem Mavenir MAVair Open vRAN zusammenarbeitet (mit mehr als 15 O-RAN-RRU-Partnern), bietet die neue OpenBeam Reihe ein innovatives und umfassendes Funkportfolio, das speziell für den wachsenden Bedarf von CSPs konzipiert wurde und aus agilen, kosteneffizienten, intelligenten Funkstationen besteht, die den kritischen Bedarf im heutigen Netzwerk decken und sich bei veränderten und erweiterten Netzwerken einsetzen lassen.

Die Funklösungen lassen sich in weit reichenden Einsatzszenarien anwenden, darunter in der Grundversorgung aller Frequenzbänder für Unternehmen sowie im Rahmen von Einsatzmöglichkeiten in Stadt und Land. Das stabile Optionspaket richtet sich nach dem Bedarf von CSPs, damit diese bei weniger Stromverbrauch und geringer Windbelastung agil und kosteneffizient arbeiten können. Zudem ist es mit integrierter Intelligenz und Automation ausgestattet. Konzipiert für den wachsenden Bedarf von Privatunternehmen für öffentliche Netzwerke, unterstützt das Portfolio sowohl neue als auch herkömmliche Technologien für den Funkzugriff. Sämtliche Funkstationen besitzen ein modulares Design, die bewährte Technologien sowohl für das Beamforming als auch für den Mehrbandbedarf einsetzt.

„Wir haben Kunden weltweit gebunden, um ein umfassendes O-RAN-Portfolio zu betreuen, das auf den Bedarf sowohl von Privatunternehmen als auch von herkömmlichen Kommunikationsdienstleistern eingeht“, sagte Rajesh Srinivasa, Senior Vice President der Radio Business Unit von Mavenir. „Das OpenBeam Portfolio deckt eine große Bandbreite von Anwendungsszenarien ab, begonnen mit mikro-RUs bis hin zu massiven 64TR MIMO-Funkstationen. OpenBeam Funkstationen bieten branchenführende Leistung und Energieeffizienz bei sehr kleinem Fußabdruck.“

Pardeep Kohli, Chief Executive Officer von Mavenir, sagte: „Bei dem unglaublichen Wachstum der Virtualisierung und von Open RAN gingen wir stets davon aus, dass das Ökosystem beschleunigt werden müsse, denn dies ist von grundlegender Bedeutung für den künftigen Erfolg von Netzwerken. Mavenir hat mit zahlreichen Partnern des Ökosystems gearbeitet. Wenn es um innovatives Design geht, haben wir auch direktere Beiträge eingegeben.

„Mavenir glaubt fest an eine neue Generation Software-basierter Netzwerke, die von künstlicher Intelligenz (KI) und Analytik-Software zusammengeführt werden und sich auf dynamische Weise an das Nutzerverhalten und die Marktanforderungen anpassen. Die intelligente, dynamische und anpassungsfähige Software ist, zusammen mit einer starken Automation im Hintergrund, das, was Innovationen in der Zukunft der Netzwerke vorantreibt.“

Mavenir wird das OpenBeam Funkportfolio von 28. Februar bis 3. März auf dem Mobile World Congress 2022 in Barcelona, Spanien, am Mavenir Stand in Halle 2, 2H60 präsentieren. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger cloudnativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 % der weltweiten Endkunden bedienen. www.mavenir.com

____________________

i Dell'Oro Group Inc.

Mobile RAN Five Year Forecast Report 2022-2026 Bd21, Nr.1

Veröffentlicht im Januar 2022.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220223005053/de/

