Erzeugerpreise mit stärkstem Anstieg seit 2011 - "Auftrieb setzt sich fort"

Berlin (Reuters) - Ein wichtiger Inflationsvorbote schlägt stark nach oben aus: Die deutschen Produzenten hoben ihre Preise im April so stark an wie seit fast zehn Jahren nicht mehr.

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte stiegen um 5,2 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Ein so großes Plus gab es zuletzt im August 2011. Von Reuters befragte Ökonomen hatten 5,1 Prozent erwartet, nachdem es im März noch ein Plus von 3,7 Prozent gegeben hatte. Gemessen am Vormonat legten die Preise mit 0,8 Prozent ebenfalls kräftig zu.

In der Statistik werden die Preise ab Fabrik geführt - also in der Regel bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie geben damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation. "Der Preisauftrieb setzt sich auf der Erzeugerstufe fort", konstatierte LBBW-Ökonom Jens-Oliver Niklasch. "Was davon beim Verbraucher ankommt, ist derzeit schwer zu sagen." Generell passe die Zahl aber in das Bild einer allgemein steigenden Teuerung.

Hauptverantwortlich für den Anstieg waren im April deutlich höhere Kosten für Energie und Vorleistungsgüter. Energie verteuerte sich im Durchschnitt um 10,6 Prozent, wobei Mineralölerzeugnisse sogar 30,9 Prozent mehr kosteten. Vorleistungsgüter waren 8,2 Prozent teurer als im April 2020, womit es hier den höchsten Aufschlag seit Februar 2011 gab. Besonders stark waren die Anstiege bei metallischen Sekundärrohstoffen aus Eisen-, Stahl- und Aluminiumschrott (plus 62,7 Prozent) sowie auch bei gesägtem und gehobeltem Holz (plus 27,1) und Metallen (plus 17,3). "Hauptgründe für die anziehenden Stahl- und Holzpreise dürften die steigende Nachfrage im In- und Ausland sowie Probleme in der Versorgung mit Rohstoffen sein, bei den Stahlpreisen zusätzlich kräftige Preissteigerungen bei Eisenerz", erklärte das Statistikamt.