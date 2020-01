EUR/USD: Es brodelt schon wieder im Nahen Osten

Ich habe die Ehre, die erste Tagesinfo der neuen Dekade zu schreiben. All diejenigen, die heute nach dem Urlaub wieder ins Büro kommen, dürften aber über die Niveaus in EUR-USD überrascht sein. Letzte Woche stieg der Euro sogar zwischenzeitlich auf 1,1240. Zum einen dürften die spekulativen Anleger, die schon seit Herbst 2018 EUR-Shortpositionen hielten und damit bis Anfang Oktober 2019 (1,09-Niveaus) auch goldrichtig lagen, sich zum Jahresende teilweise eingedeckt haben. Außerdem war die Liquidität in den letzten zwei Wochen mächtig dünn, sodass die paar Trades, die durchliefen, natürlich auch entsprechend mehr Einfluss auf den Wechselkurs hatten. Zwischenzeitlich hat der Dollar aber schon wieder an Boden gut gemacht.

Wird ab heute wieder alles normal sein? Vermutlich nicht, denn ein Großteil der Händler und Anleger kehrt erst heute an die Tische zurück und muss sich erst einmal wieder einfinden, sodass die Liquidität erst im Wochenverlauf langsam wieder zunehmen wird. Von der Wirtschafts-Front gibt es zwar einige positive Meldungen. Die neusten Einkaufsmanagerindizes weisen nahezu alle auf eine Stabilisierung der Lage hin, sei es in der Eurozone oder in China - der US ISM Index enttäuschte zwar deutlich und zeigt, dass es insbesondere international ausgerichteten Industrieunternehmen weiter schwer haben, aber die heimischen Unterkomponenten halten sich recht gut. Sicherlich ist die Stabilisierung der Indizes unter anderem auch dem Umstand geschuldet, dass ein Phase-1-Abkommen zwischen den USA und China am 15. Januar unterzeichnet werden soll und sich die gesunkene Unsicherheit rund um den Handelskonflikt positiv in den Indizes widerspiegelt. Das lässt die Hoffnung aufkeimen, dass sich die globale Wachstumsverlangsamung nicht weiter fortsetzt und auch die letzten Rezessionsängste im Markt verschwinden könnten. Dennoch hält die Fed die Tür weit offen für eine weitere Zinssenkung, was die Minutes am Freitag widerspiegelten.

Jetzt brodelt es aber schon wieder an anderer Front. Denn die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran lässt die Risikoaversion an den Finanzmärkten schon wieder ansteigen. Ich fürchte, auch dies Jahr kann man davon ausgehen, dass, selbst wenn wenig Impulse seitens der Geldpolitik kommen, Präsident Donald Trump gehörig für Unruhe an den Märkten sorgen wird. Sei es damit, dass nach einer Unterzeichnung des Phase-1-Deals die Verhandlungen mit China wieder schwieriger werden, oder sei es mit anderen (geopolitischen) Konflikten. Schließlich muss sich Trump im Wahljahr behaupten und gegenüber seiner Wählerschaft gut verkaufen. Leider spricht das für weiterhin unruhige Zeiten und erhöhte Unsicherheit an den Finanzmärkten, die immer mal wieder die Flucht in sichere Häfen schüren können. Womit immer wieder auch der Dollar zulegen kann.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

Skandies leiden unter Risikoaversion

Eigentlich präsentierten sich die Skandies zum Jahresauftakt attraktiv. Denn sowohl Norwegen als auch Schweden überzeugten gleich zu Jahresbeginn mit einem Anstieg der Einkaufsmanagerindizes. Wobei Norwegens PMI sowieso nur im Sommer 2019 einen kurzen Abrutscher unter die 50-Marke sah. Der schwedische Index hingegen fiel im Tandem mit dem der Eurozone, konnte sich aber zuletzt stabilisieren. Das Schlimmste scheint die Industrie dort wohl überstanden zu haben. Das rechtfertigt auch im Nachhinein den Mut der Riksbank, im Dezember den Leitzins auf 0% angehoben zu haben. Natürlich können sich die skandinavischen Wirtschaften nicht von der Eurozone abkoppeln. Aber wenn die Talfahrt der Einkaufsmanagerindizes wirklich beendet und ein Ende der Wachstumsschwäche absehbar ist, dürften viele, die die Normalisierung der Geldpolitik in Norwegen und Schweden letztes Jahr kritisch sahen, ihre Meinung allmählich ändern. Doch die geopolitische Lage spitzt sich weiter zu und lässt die Risikoaversion an den Finanzmärkten weiter steigen. Weshalb die Skandies jetzt doch wieder unter Druck stehen.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

CNY: Unterschiedliche Meinungen

Laut Medienberichten wird eine chinesische Delegation nächste Woche nach Washington fliegen, um am 15. Januar im Weißen Haus das Phase-1-Abkommen zu unterzeichnen. Die allgemeine Reaktion von USD-CNY auf den Deal war bislang überraschend unauffällig. Der Renminbi hat seit Ankündigung des Handelsdeals Mitte Dezember gegenüber dem USD nur um rund 1% zugelegt. Das zeigt eindeutig, dass die Einigung im Handelsstreit kontrovers beurteilt wird. Denkbar wäre, dass die chinesische Währung nachhaltig zugelegt, zumal der Phase-1-Deal einige Unsicherheitsfaktoren aus dem Weg räumt. Andererseits jedoch hat sich China verpflichtet, in den nächsten Jahren große Mengen an US-Produkten zu kaufen. Und das dürfte den Leistungsbilanzüberschuss Chinas schrumpfen und die CNY-Wechselkurse sinken lassen. Dass selbst ein Phase-1-Deal nicht ausreichen dürfte, um die laufenden Konflikte zwischen den USA und China zu beenden, liegt auf der Hand. Alles in allem sind die unspektakulären Kursbewegungen von USD-CNY angesichts des derzeit durchwachsenen Bildes durchaus normal.

