Es ergeben sich hervorragende Kaufchancen an den Märkten

Volatilität (VDAX und in den USA der VIX) explodieren ... sie spiken.In der Vergangenheit haben solche VIX Spikes zur Bodenbildung an den Märkten geführt ... wobei die Bodenbildung durch wildes Hin und herschaukeln der Kurse zustandekommen kann ... was sich durchaus zeitlich hinziehen kann. Aber in der Tendenz fallen mit den VIX Spikes Böden am Aktienmarkt zusammen!

Es könnte bald soweit sein. Leider bin ich selbst nicht gut in antizyklischen Aktionen. Wer jetzt oder in Kürze/Bälde kauft, der agiert antizyklisch. So wie Warren Buffett. Ich selbst bin prozyklisch aktiv, ich springe auf bereits fahrende Züge auf. Aber "jeder nach seiner Façon", wie schon der alte Fritz sagte.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)