Es gibt Grund zur Freude: Denn Aktien könnte es bald wieder im Sonderangebot geben!

Es gibt für uns Investoren gleich zwei Dinge, die uns in den Wahnsinn treiben können. Da wäre zum einen die jetzige Situation. Die Börse steigt und steigt, aber man ist vielleicht nicht voll investiert und findet einfach keine günstige Möglichkeit für einen Einstieg. Man steht an der Seitenlinie und wartet, dass es die Aktien hoffentlich bald wieder im Sonderangebot gibt.

Oder es tritt genau das Gegenteil ein. Die Märkte rauschen in die Tiefe und man muss mit ansehen, wie der Depotwert in hohem Tempo immer weiter nach unten gedrückt wird. Ich denke, dies empfinden die meisten Anleger als noch schlimmer. Denn vermeintliche Verluste können meines Erachtens meistens schlechter verarbeitet werden als entgangene Gewinne.

Doch wenn man es einmal genau betrachtet, dann sind die Zeiten, in denen die Kurse massiv nachgeben, eigentlich gar nicht so problematisch. Denn irgendwie hat es durchaus auch etwas Gutes, wenn es mit den Notierungen nicht ständig nur nach oben geht. Versuchen wir in diesem Artikel einmal Foolish an diese Sache heranzugehen.

Hurra, die Kurse sind gefallen

Diese Überschrift mag jetzt etwas verwirrend klingen. Denn warum sollte man sich darüber freuen, wenn es an den Märkten mal wieder nach unten geht? Ganz einfach, weil nun viele Aktien wesentlich billiger zu haben sind. Aber jetzt fällt dir bestimmt etwas auf. Nämlich, dass an der Börse scheinbar völlig andere Gesetze herrschen als im normalen Leben. Wie ist das gemeint?

Dazu folgendes Beispiel. Aus den allwöchentlichen Werbeprospekten ist zu entnehmen, dass ein beliebtes Produkt ab morgen mit einem Rabatt von 50 % zu haben ist. Was wird wohl passieren? Genau. Viele Menschen strömen in das entsprechende Geschäft, um den Artikel jetzt günstig einzusammeln. Ganz anders aber an der Börse. Wenn es dort Aktien quasi im Sonderangebot gibt, wird dies von den meisten Anlegern weitgehend ignoriert.

Aber warum eigentlich? Man bekommt doch jetzt etwas, was vorher wesentlich teurer war, nun mit einem kräftigen Rabatt zu kaufen. Hier macht den Anlegern meistens die eigene Psyche einen Strich durch die Rechnung. Denn es regiert hier leider die Angst, dass sich die Aktien nach einem Kauf noch weiter verbilligen könnten. Doch Moment mal. Aus demselben Grund hatte man doch wahrscheinlich auch nicht gekauft, als die Märkte auf einem sehr hohen Niveau notierten.

Auch in diesem Fall ist nämlich die Furcht groß, dass es eben nicht mehr weiter nach oben geht und man entsprechende Kursverluste hinnehmen muss. Doch wenn man so an die Sache herangeht, dann ist ja eigentlich nie der richtige Zeitpunkt zum Kaufen vorhanden.

Man sollte vielleicht besser umdenken

Wie im wahren Leben kann es vielleicht auch an der Börse sinnvoll sein, als Schnäppchenjäger aufzutreten. Man sollte einfach versuchen, seine Angst beiseitezuschieben, und beherzt zugreifen, wenn man Aktien mit einem satten Rabatt an der Börse einsammeln kann. Denn jeder Crash bietet dem Investor auch eine großartige Chance. Nämlich die auf wieder steigende Kurse nach dem Ende der Korrektur.

Sehr schön konnte man dies nach der Coronapanik im März dieses Jahres erleben. Die Kurse zogen danach in solch einem Tempo wieder an, dass sich viele Investoren wohl nur ungläubig die Augen gerieben haben. Solch ein schnelles Comeback nach einer Krise ist natürlich nicht die Regel. Doch es beweist wieder einmal, dass der Mut, in turbulenten Zeiten an der Börse beherzt zuzugreifen, mitunter fürstlich belohnt wird.

Wer sich jetzt ärgert, im März keine Aktien im Sonderangebot gekauft zu haben, den kann ich beruhigen. Denn so wie es aussieht, könnte es in meinen Augen schon bald die nächste Chance geben, zu sehr günstigen Kursen einzusteigen. Die Coronapandemie ist nämlich alles andere als beendet und dies könnte sich durchaus noch einmal sehr negativ auf die Aktienmärkte auswirken.

