Es ist eine Falle! Okay, okay. Wenn du ein Fan von Star Wars bist, denkst du vermutlich gerade an einen Flottenadmiral mit einem großen Fischkopf. Allerdings sind wir heute nicht auf der Seite der Rebellen im Kampf gegen den zweiten Todesstern. Nein, sondern thematisch noch immer beim Thema Aktien und Börse.

Aber auch hier hat es sinngemäß zuletzt diesen Ausruf zu geben. Erste Analysten sprechen davon, dass der Aktienmarkt womöglich eine Falle sei. Schauen wir einmal, wie man in diese Falle jetzt vielleicht tappen kann.

Der Aktienmarkt wird zu einer Falle

Genauer gesagt sind es Analysten der Bank of America, die jetzt von einer Falle an den Aktienmärkten sprechen. Oder, genauer gesagt, von einer Bärenmarktfalle. Die steigenden Aktienkurse der letzten Handelstage sollten Investoren nicht als Contra-Indikator werten. Nein, sondern eher als eine kurzfristige Erholung, die eher technischer Natur ist, aber zu weiter sinkenden Notierungen in den breiten Märkten führen kann.

So verschlechtere sich das makroökonomische Umfeld weiter, wie die Analysten der Bank of America konstatieren. Unter anderem würden die neue Politik der Zentralbank Fed und erste Indikatoren im Staatsanleihemarkt zeigen, dass es weitere Abwärtsdynamiken gebe. Zudem belasteten auch die Konflikte in der Welt und der Krieg in der Ukraine. Hohe Öl- und Erdgaspreise seien ebenfalls eine Belastung für die Weltwirtschaft.

Wenn man diese Faktoren betrachte, so gebe es ein begrenztes Aufwärtspotenzial, aber womöglich weiteren Abwärtsdruck. Oder, man könnte auch sagen: Die steigenden Aktienkurse sind eine Falle!

Kurz- und mittelfristig: Aber was ist langfristig

So bedrohlich und plausibel die mögliche Falle auch sein mag, eine andere Frage ist: Mit welcher Perspektive investierst du? Der ganze Pessimismus ist jedenfalls in Teilen bereits eingepreist. Inflation und hohe Energiepreise sind kein neues Thema. Auch währt der Konflikt in der Ukraine schon über einen Monat und belastete die globalen Aktienmärkte. Steigende Aktienkurse können natürlich mit Abwärtsvolatilität einhergehen, Sicherheit gibt es nicht. Trotzdem erkenne ich zumindest viele Schnäppchen und langfristig aussichtsreiche Möglichkeiten.

Falle hin oder her: Über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg existieren jetzt attraktive Chancen für langfristig orientierte Investoren. Der Preis, den man dafür bezahlen muss, kann Volatilität und Unsicherheit sein. Aber das, was jetzt wie eine Falle aussieht, kann im Umkehrschluss eben auch zu attraktiven Chancen führen. Vielleicht sogar zu noch preiswerteren Chancen. Eben dann, wenn die Aktienkurse weiter einbrechen sollten.

Der Artikel „Es ist eine Falle!“ ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images