Es ist Game Over für AMC, aber diese Aktien können immer noch zum Mond fliegen

Nach monatelangen falschen oder irreführenden Informationen, die in den sozialen Medien gepostet wurden, ist die AMC-Blase geplatzt.

Im Gegensatz zu AMC bieten drei Unternehmen nachhaltiges zweistelliges Wachstumspotenzial und bedeutendes Potenzial.

Wenn sich das Jahr 2021 dem Ende zuneigt, wird es zweifellos für die Art und Weise in Erinnerung bleiben, wie sich Kleinanleger an der Wall Street bemerkbar gemacht haben. Obwohl sie ihr Geld seit mehr als einem Jahrhundert in Aktien investieren, haben Kleinanleger die Kurse bewegt wie nie zuvor.

Die Handvoll Unternehmen, auf die sich diese Kleinanleger gestürzt haben, sind als „Meme-Aktien“ bekannt geworden - im Wesentlichen Unternehmen, die mehr für den Hype, den sie in den sozialen Medien erzeugen, als für ihre operative Leistung bewertet werden. Ganz oben auf der Liste der meisten Meme-Investoren steht die Kinokette AMC Entertainment, die bis zur vergangenen Woche die Aktie mit der besten Performance im bisherigen Jahresverlauf war.

Die Wall Street und die Investoren haben das Pump-and-Dump-Schema von AMC durchschaut

Leider sieht es nicht so aus, als würde AMC jemals „zum Mond fliegen“.

Die Bullen-These für AMC, die praktisch alle konkreten Fundamentaldaten außer Acht lässt, verlässt sich auf Social-Media-Hype, ständige Fehlinformationen und glatte Lügen, um einen künstlich höheren Aktienkurs zu befeuern. Das Problem ist, dass die Wall Street und die Investoren die Fehlinformationen und Täuschungstaktiken der emotional getriebenen Kleinanleger von AMC erkennen, was dazu geführt hat, dass die Aktien von AMC seit dem 28. Juni 42 % verloren haben, mit noch viel mehr Verlustpotenzial.

Vor der Pandemie war AMC nie mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar wert. Heute, mit steigenden Impfraten, ist AMC 17 Milliarden US-Dollar wert und es ist:

Weit entfernt von den Spitzenumsätzen, die vor der Pandemie produziert wurden.

Es verliert Geld, verglichen mit den Gewinnen vor der Pandemie.

Es hat Milliarden von Dollar an zusätzlichen Schulden.

Es hat rund 473 Millionen US-Dollar an aufgeschobenen Mietverpflichtungen (Stand: Ende März).

Eindeutige Einnahmeverluste durch Streaming-Konkurrenten (z. B. Walt Disneys Disney+ mit 60 Mio. US-Dollar Einnahmen am Startwochenende für Black Widow).

Hinzu kommt, dass praktisch alle Behauptungen, die von den Kleinanlegern aufgestellt wurden, um eine Rallye im Aktienkurs von AMC zu entfachen, leicht als falsch oder irreführend bewiesen werden können. Betrachte das Folgende als zwei gute Beispiele für fortlaufende Falschmeldungen, die darauf ausgelegt sind, den Aktienkurs von AMC künstlich aufzublähen:

Die leerverkauften Aktien sind laut offiziellen (nicht geschätzten) Daten von etwa 102 Millionen Ende Mai auf etwa 75,5 Millionen Ende Juni gesunken. Leute, die behaupten, dass die Leerverkäufe steigen oder „die Shorts sich nicht eingedeckt haben“, sind schlichtweg falsch. Dies entkräftet auch die Idee, dass „ein Short Squeeze kommt“, die du täglich in den sozialen Medien hörst, ohne jeglichen Beweis oder Grundlage.

Der Kauf und die Leerverkäufe von Aktien haben keinerlei Einfluss auf die Performance eines zugrunde liegenden Unternehmens. Dies widerlegt die Idee, dass Leerverkäufe Unternehmen in den Bankrott treiben (eine zentrale und eklatant falsche These), und es zeigt auch, dass die Kleinanleger AMC nicht gerettet haben. Das Kapital, das AMC vor dem sofortigen Bankrott rettete, kam aus Aktienverkäufen und Schuldenemissionen im Jahr 2020 und Anfang Januar. Die operative Leistung, nicht die Kauf- und Verkaufsbemühungen von Investoren, bestimmt, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder scheitert.

Es mag ein holpriger Weg nach unten sein, aber täusche dich nicht, das Blatt hat sich gewendet und wir sind in die Dump-Phase des Zyklus eingetreten.

Dieses Trio von Aktien kann bis zum Mond fliegen

Die gute Nachricht ist, dass es da draußen Unternehmen mit greifbarem Wachstumspotenzial gibt, die wirklich zum Mond fliegen könnten. Wenn du deine Investitionsthese ausspielen lässt, können alle drei der folgenden Aktien abheben.

Lass dir von niemandem sagen, dass großkapitalisierte Aktien nicht zum Mond fliegen können. Trotz seiner scheinbar hohen Marktkapitalisierung von 144 Milliarden US-Dollar hat die in Singapur ansässige Sea Limited drei schnell wachsende Geschäftsbereiche, die Investoren reich machen könnten.

Im Moment generiert Sea sein gesamtes positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) aus seiner Spielesparte. Die Beliebtheit der mobilen Spiele von Sea, gepaart mit der Pandemie, die mehr Menschen in ihren Häusern hält, ließ die Zahl der vierteljährlich aktiven Nutzer im ersten Quartal um 61 % auf 649 Millionen steigen. Noch wichtiger ist, dass 12,3 % dieser Nutzer für das Spielen bezahlten, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt.

Langfristig gesehen ist die E-Commerce-Plattform Shopee das, was den meisten Buzz erzeugen wird. Zum Beispiel übertrifft der Bruttowarenwert (GMV) von 12,6 Milliarden US-Dollar, der im ersten Quartal 2021 auf Shopee gekauft wurde, den gesamten GMV des Jahres 2018 mit Leichtigkeit. Shopee ist die meistheruntergeladene Shopping-App in Südostasien und gewinnt auch in Brasilien schnell an Zugkraft.

Drittens hat Sea ein relativ junges, aber schnell wachsendes Segment für digitale Finanzdienstleistungen. Als das erste Quartal zu Ende ging, hatte es mehr als 26 Millionen zahlende Mobile-Wallet-Kunden. Da viele der aufstrebenden Märkte, in denen Sea tätig ist, ohne Zugang zu Bankdienstleistungen sind, könnte diese digitale Finanzdienstleistungssparte ein langfristiger Wachstumstreiber sein.

Eine weitere wachstumsstarke Aktie, die irgendwann auf den Mond fliegen könnte, ist das E-Sport- und Gaming-Unternehmen Skillz.

Zugegeben, Gaming ist eine hart umkämpfte Branche. Die Entwicklung neuer Spiele ist ein zeitaufwändiger und kostspieliger Prozess, und es gibt keine Garantie, dass ein neues Spiel gut angenommen wird. Aus all diesen Gründen ist Skillz nicht den traditionellen Weg der Entwicklung gegangen. Stattdessen betreibt es eine Spieleplattform, auf der Spieler gegeneinander um Geldpreise antreten können. Der Unterhalt dieser Plattform kostet kein Vermögen (die Bruttomarge liegt konstant bei 95 %) und sowohl Skillz als auch die Spieleentwickler erhalten einen Anteil der Geldpreise.

Als das erste Quartal zu Ende ging, hatte Skillz ungefähr 467.000 monatlich aktive Nutzer (MAUs), die auf der Plattform zahlten. Das sind 17 % seiner MAU-Basis. Laut Wappier Gaming Apps lag die Konversionsrate für zahlende Gamer im Jahr 2020 zwischen 1,6 und 2 %. Mit anderen Worten: Skillz konvertiert Gelegenheitsspieler zu zahlenden Mitgliedern mit einer deutlich höheren Rate als andere Gaming-Unternehmen.

Skillz hat auch eine unglaublich lukrative Partnerschaft in der Hinterhand. Im Februar unterzeichnete Skillz einen mehrjährigen Vertrag mit der National Football League (NFL). Football ist die mit Abstand beliebteste Sportart in den USA. Es wird erwartet, dass wir spätestens 2022 Spiele und Wettbewerbe mit NFL-Themen auf der Plattform sehen werden.

Obwohl es wahrscheinlich ist, dass Skillz bis 2022 Geld verliert, da es das Marketing aufpeppt, kann man das wahnsinnige Wachstumspotenzial und die potenziell lukrativen Margen nicht übersehen.

Trulieve Cannabis

Eine letzte Aktie, die bis zum Mond fliegen kann, ist die US-amerikanische Marihuana-Aktie Trulieve Cannabis. Laut New Frontier Data könnte die US-Pot-Industrie bis 2025 einen jährlichen Umsatz von über 41 Milliarden US-Dollar generieren.

Während die meisten US-amerikanischen Multistaaten-Betreiber versuchen, in so vielen legalisierten Märkten wie möglich präsent zu sein, hat Trulieve eine Strategie verfolgt, die anfangs seltsam aussah, sich aber unglaublich gut ausgezahlt hat. Von den 91 Apotheken, die Anfang Juli geöffnet waren, befanden sich 85 in Florida, wo medizinisches Marihuana legalisiert ist. Durch die absolute Sättigung des Sunshine State hat Trulieve effektiv etwa die Hälfte aller Marktanteile an getrockneten Cannabisblüten und -ölen an sich gerissen. Gleichzeitig konnten die Marketingkosten niedrig gehalten werden, was das Unternehmen in 13 aufeinanderfolgenden Quartalen in die Gewinnzone gebracht hat.

Aber täusche dich nicht, Trulieve hat Ambitionen, über Florida hinauszugehen. Zum Beispiel hat es kürzlich die größte US-Cannabis-Übernahme in der Geschichte angekündigt - einen 2,1 Milliarden US-Dollar schweren Aktien-Deal, um den Multistaaten-Betreiber Harvest Health & Recreation zu übernehmen. Harvest hat einen Fokus auf fünf Staaten, einer davon ist Florida. Das bedeutet, dass die Präsenz von Trulieve im Sunshine State bald noch größer wird.

Der eigentliche Reiz dieses Deals sind jedoch die 15 Verkaufsstellen, die Harvest Health im Heimatmarkt Arizona betreibt, einem Staat, der im November Freizeitkiffen legalisiert hat. Trulieve sollte kein Problem damit haben, seine Florida-Blaupause auch in anderen wichtigen Märkten anzuwenden. Das gibt dem Unternehmen eine gute Chance, in Zukunft starkes Kurswachstum zu verbuchen.

Der Artikel Es ist Game Over für AMC, aber diese Aktien können immer noch zum Mond fliegen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

