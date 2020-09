ESG-Investing? Du solltest über diesen Xtrackers ETF nachdenken!

Du möchtest nachhaltig investieren? Dann ist ESG-Investing vermutlich der richtige Ansatz für dich. Hinter diesen drei Buchstaben verstecken sich schließlich die Worte Environment, Social und Government, was für viele Investoren inzwischen zu zentralen Kriterien geworden ist, um mit einem nachhaltigen Fußabdruck zu investieren.

Aber ist das auch in der Welt der ETFs eine Option? Eine spannende Frage. Zumindest gibt es jetzt mit dem Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C eine Variante, die möglicherweise die Welt des passiven Investierens mit dem nachhaltigen Investieren verbinden kann. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was diese ESG-Option zu bieten hat.

Der Blick auf den ETF

Wie wir mit Blick auf die Fondsbeschreibung jedenfalls feststellen können, investiert der Passivfonds in einen Index, der eine Low Carbon Variante des MSCI World ist. Sprich: Das entscheidende Kriterium für die Auswahl der Aktien ist wenig Kohlenstoff. Grundsätzlich eine Art, wie man ESG-Investing verstehen kann. Das betrifft überdies alle größeren und mittelgroßen Aktien des MSCI World, was durchaus eine solide, diversifizierte Option sein kann.

Der Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C ist ein vollreplizierender, allerdings thesaurierender Passivfonds. Das heißt, dass die per Dividende ausgeschütteten Gewinne direkt reinvestiert werden. Mit einem Fondsvolumen von inzwischen 620 Mio. US-Dollar handelt es sich sogar um einen vergleichsweise größeren ETF. Das könnte gut für die Nachhaltigkeit dieses ESG-Passivfonds sein.

Die Gebühren sind mit einer Gesamtkostenquote von 0,20 % pro Jahr vergleichsweise gering. Zur Performance können wir in Anbetracht eines Auflagedatums von August des Jahres 2020 eher wenig Aussagen treffen. Im Grunde genommen ähnelt die Performance jedoch sehr stark der marktbreiter Indizes wie dem S&P 500 oder auch dem MSCI World. Allerdings, wie wir gleich sehen werden, sind viele Indexschwergewichte durchaus auch enthalten.

Der Blick in den ETF

Wie wir mit Blick auf die Diversifikation erkennen können, ähnelt der Xtrackers MSCI World ESG ETF 1 C doch sehr stark seinem Vorbild: Rund 65 % aller Aktien stammen aus den USA und weitere regionale Schwerpunkte sind unter anderem Japan, Großbritannien, Deutschland und weitere EU-Staaten mit Anteilen zwischen 3,3 und 8 %. Eine innere Diversifikation, wie sie der Mutterindex, der MSCI World, ebenfalls aufweist.

Die Branchen hingegen scheinen etwas voneinander abzuweichen: So sind 14,5 % der Aktien Software-Aktien, 9,6 % der Aktien Pharma-Aktien und 5,7 % der Anteilsscheine des ESG-ETF Medien-Aktien. Hier zeigt sich der abweichende Ansatz doch vergleichsweise deutlich.

Trotz der eher defensiven Ausrichtung finden wir in dieser MSCI-World-Variante eine höhere Konzentration vor: Mit einem Anteil von 7,7 % ist Microsoft die mit Abstand größte Beteiligung. Es folgt Alphabet auf Platz zwei mit 2,4 % beziehungsweise weiteren 2,37 %, was die zweite Alphabet-Aktie angeht. Somit vereinen die zwei Top-Beteiligungen eigentlich einen Anteil von über 12 % auf sich. Das ist sehr konzentriert.

Was taugt diese ESG-Variante?

Der Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C könnte daher eine Option für den MSCI World sein. Allerdings besitzt diese einige Schwächen: Die innere Diversifikation ist zwar in Anbetracht der verschiedenen Segmente deutlich defensiver. Dafür sind die Top-Holdings jedoch viel, viel konzentrierter, was die Abhängigkeit von der Performance einzelner Aktien stark erhöht.

Auch der Ansatz, der letztlich auf wenig Kohlenstoff basiert, könnte etwas mau sein. Eine Alternative kann der ESG-ETF daher sein. Doch sollten sich Investoren fragen, ob das wirklich der nachhaltige Querschnitt ist, den sie sich vom Ansatz her gewünscht haben.

Foto: Getty Images