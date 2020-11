ESG vs. VaR: Die Anlagemodelle von Scalable Capital - Podcast mit Jacob Hetzel von Scalable Capital

In der Vermögensverwaltung können Kunden von Scalable Capital zwischen zwei Modellen wählen. Beide basieren auf kostengünstigen ETFs, bei beiden werden die Portfolios von Technologie überwacht. Abgesehen davon unterscheiden sich die Modelle: Beim einen stehen Nachhaltigkeit und eine feste Aktienquote im Fokus, beim anderen dynamisches Risikomanagement nach dem gewählten Value-at-Risk. Was steckt in den Portfolios, wie steuert Scalable Capital sie und welches Anlagemodell ist für wen das richtige? Diese Fragen beantwortet Jacob Hetzel, unser Head of Distribution.





Hier geht's zum Podcast









Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.