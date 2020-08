Esken hofft auf grünes Licht für Corona-Maßnahmen an Schulen

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chefin Saskia Esken hofft beim Koalitionsausschuss auf grünes Licht für die geplanten Maßnahmen zur Digitalisierung an den Schulen. Es gehe jetzt darum, viel Präsenzunterricht anzubieten und keinen Corona-Jahrgang zu produzieren, sagte sie vor Beginn der Gespräche am Dienstag in Berlin. Bestimmte Vorhaben habe sie mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Kultusministerinnen verabredet. Jetzt wolle man sich dazu im Koalitionsausschuss das "Go" holen.

Konkret geht es um die Ausstattung von Lehrkräften mit Laptops, um digitale Unterrichtskonzepte und auch Unterstützung der Schulen bei den Hygieneregelungen. Auf diese Schritte hatten sich Merkel, Esken Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und die Kultusminister mehrerer Bundesländer vor knapp zwei Wochen geeinigt. Endgültig beschlossen sind sie aber noch nicht./rbo/DP/nas