Esri erwirbt Zibumi zur Verbesserung der 3D-Visualisierungsfähigkeiten

Neues F&E-Zentrum in Ankara wird Nutzern helfen, innovative Photogrammetrie mit GIS zu verbinden

Esri, der weltweit führende Anbieter von Location Intelligence, gab heute die Übernahme von Zibumi Yazılım Bilişim Tasarım Arge Sanayi Ticaret S.A. („Zibumi“), einem Softwareentwicklungsunternehmen mit Hauptsitz in der Türkei, bekannt.

Die Produkte von Zibumi – bekannt für ihre einzigartigen und automatisierten Methoden zur Erstellung von 3D-Daten – wurden als „CitiGenius“-Anwendungsfamilie an ihre Kunden ausgeliefert. Das Softwareentwicklungsteam von Zibumi mit seinen starken Verbindungen sowohl zu akademischen Einrichtungen als auch zu GIS-Anwendern wird als Dreh- und Angelpunkt von Esris neuem F&E-Zentrum in Ankara, Türkei, dienen.

„Wir sehen die Integration unseres Softwareteams in Esri als nächsten logischen Schritt in unserem fortgesetzten Engagement für die allgemeine Kartierungs- und GIS-Gemeinschaft auf der ganzen Welt“, sagte Erdal Yilmaz, Direktor des F&E-Zentrums Esri in Ankara, Türkei.

Zibumi ist in der Türkei und der umliegenden Region sehr bekannt und entwickelt innovative Visualisierungs-, Analyse- und Simulationsfunktionen mithilfe von Game-Engines, die Zibumi effizient mit 3D-Geodaten verbindet. Die Übernahme von Zibumi wird dazu beitragen, die Software von Esri in den Bereichen 3D-Visualisierung und Simulation voranzubringen, und wird auch die laufende Integration von Game-Engine-Technologien in ArcGIS erweitern.

„Wir freuen uns, dass das Zibumi-Team als neuestes F&E-Zentrum von Esri zu uns gestoßen ist“, sagte Sud Menon, Direktor für Softwareentwicklung bei Esri. „Es besteht eine starke Synergie zwischen seiner Arbeit und unseren laufenden Weiterentwicklungen für Anwender in den Bereichen 3D-GIS, Game-Engines und Photogrammetrie für Präzisionskartierung und Realitätserfassung, und wir freuen uns auf seine Beiträge.“

„Wir respektieren das Software-Entwicklungsteam in Ankara sehr und sehen dies als eine Möglichkeit, unsere Technologie und Dienstleistungen zu ergänzen und zu erweitern“, sagte Jack Dangermond, Gründer und Präsident von Esri. „Die Übernahme von Zibumi wird dem Softwareentwicklungsteam von Esri neue Möglichkeiten für die Integration der physischen Modellierung in unsere fortschrittlichen Anwendungen bieten und gleichzeitig unser Entwicklungsteam durch die Einrichtung eines neuen Labors in Ankara erweitern.“

