Esri lobt Richtlinie der Europäischen Union bezüglich offener Daten

Neue rechtliche Anforderungen ermöglichen Zusammenarbeit innerhalb der europäischen GIS-Gemeinschaft

Esri, der weltweite Marktführer im Bereich Standortbestimmung, lobt die Europäische Union (EU) für ihre Führungsrolle bei der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1024 (Richtlinie über offene Daten), die die grenzüberschreitende Nutzung von wiederverwendbaren Daten in Europa unterstützt. Die Annahme von standardisierten Rahmenbedingungen für offene Daten wird es EU-Mitgliedsstaaten erleichtern, auf vertrauensvolle Weise auf hochwertige Daten wie raumbezogene Informationen sowie Informationen über Erdbeobachtung, Umwelt, Meteorologie, Statistik, Mobilität und Unternehmenseigentum zuzugreifen.

Mit offenen Daten können Mitglieder nun über Anwendungsprogrammierschnittstellen-Webdienste (API) Zugang erhalten. Angesichts der beispiellosen Wachstumsrate für Daten überall, ermöglicht das neue Modell einen einzigen europäischen Markt für offene Daten, von dem alle Mitglieder profitieren werden.

„Wir danken der Europäischen Kommission für ihre Bemühungen zur Umsetzung dieser Richtlinie, die den transparenten und freien Zugang zu wertvollen raumbezogenen Daten ermöglicht“, sagte Jack Dangermond, Gründer und President von Esri. „Die Art und Weise, wie wir auf Daten zugreifen, sie verarbeiten und wiederverwenden, hat einen wesentlichen Einfluss auf die technologische Entwicklung und die Verbesserung unseres täglichen Lebens. Diese Richtlinie befähigt europäische Nutzer, Lösungen zu finden und datengesteuerte Regelungen zu erlassen, um sich mit lokalen und globalen Herausforderungen auseinanderzusetzen.“

Während die EU-Mitglieder die Umsetzung der Richtlinie über offene Daten abschließen, muss sichergestellt sein, dass Geo-Werkzeuge die Interoperabilität von Datenkatalogen für offene Datenportale in ganz Europa unterstützen. Um seine Unterstützung der Richtlinie zu erweitern, baut Esri seine Kapazitäten für interoperable Webdienst-APIs, Metadaten und ArcGIS Hub-Kataloge aus. Dank internationaler offener Standards wie dem Data Catalog Vocabulary Application Profil (DCAT-AP) können europäische Kunden Daten austauschen, die der neuen Richtlinie über offene Daten entsprechen, und ihre offenen Datenkataloge und Webdienste zur Wiederverwendung leichter freigeben.

ArcGIS Hub ist ein System der Zusammenarbeit (System of Engagement), das es Unternehmen, Bürgern, Gemeinden, Universitäten und Nichtregierungsorganisationen erlaubt, offene Daten und raumbezogene Analysen für ein kooperatives Rahmenwerk zu nutzen. EU-Mitgliedsstaaten, die derzeit Nutzer von ArcGIS Hub sind, wie etwa Irlands Daten-Hub für seine nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs), berichten mittels des Systems über den Fortschritt des Landes hinsichtlich der Erreichung der SDGs. Der SDG-Hub von Irland hebt räumliche Muster hervor, identifiziert Trends und dient dem Austausch von gemeinschaftlichen Daten, um die Erreichung der SDGs zu unterstützen.

Die Einbindung von DCAT-AP 2.0.1, neben einer erweiterbaren Architektur auf ArcGIS Hub, dient als Fahrplan, um Nutzer von raumbezogener Technologie bei der Implementierung der rechtlichen Anforderungen der Richtlinie über offene Daten zu unterstützen und anzuleiten. Raumbezogene Daten sind transformativ und die EU-Richtlinie über offene Daten hat den Weg für größere Zugänglichkeit und Transparenz geebnet. Die Veränderungen werden zu interessanten Gelegenheiten für die Zusammenarbeit unter Mitgliedsstaaten und Innovation in ganz Europa führen.

