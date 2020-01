Esri präsentiert sich auf der CES 2020 mit HERE Technologies

Esri Experten diskutieren, wie Lokalisierungsdaten Einzelhändlern zu vorteilhafteren Geschäftsentscheidungen verhelfen

Esri, der Weltmarktführer für Lokalisierungsintelligenz, gab heute seine Präsenz auf der diesjährigen Elektronikmesse Consumer Elektronics Show (CES) bekannt, die von 7. - 10. Januar in Las Vegas, US-Bundesstaat Nevada, stattfindet. Esri ist dabei in einer Diskussion vertreten, die von HERE Technologies, einem Unternehmen für Lokalisierungsdaten, geleitet wird. In dieser Runde geht es darum, wie raumbezogene Technologien Unternehmen unterstützen können, lagestrategische Entscheidungen, zum Beispiel zur Lokalität neuer Niederlassungen, auf einer präziseren Informationsgrundlage zu treffen.

Wer:

Jeffrey Peters, Director, Global Business Development, Esri

Jason Bettinger, Senior Director und Head of Retail & Financial Services, Americas, HERE Technologies

Was:

Nutzung modernster Lokalisierungsdaten für Entscheidungen, wo die nächste Niederlassung zu eröffnen ist: HERE Technologies im Gespräch mit Esri

Da konventionelle Einzelhändler weiterhin mit neuen Formaten und Einkaufserlebnissen innovativ tätig sind, ziehen sie auch hochwertige Daten zu Rate, wenn sie Entscheidungen zu ihrem nächsten Standort zu treffen haben. In diesem Gespräch diskutieren Esri und HERE gemeinsam, wie sich Einzelhändler derzeit reichhaltige Informationsquellen zur geografischen Lage, den Örtlichkeiten und der Verkehrsstruktur zu Nutze machen, um einen Vorteil aus den Wirtschaftssektoren zu erzielen, die sich in letzter Zeit zu den wettbewerbsträchtigsten Bereichen entwickelt haben.

Wo:

Stand HERE Technologies, LVCC, Central Plaza, CP-2

Las Vegas Convention Center

3150 Paradise Rd

Las Vegas, NV 89109, USA

Wann:

8. Januar 2020, 12:00 Uhr - 12:15 Uhr

Weitere Informationen:

www.ces.tech

Über Esri

