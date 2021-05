Esri unterzeichnet eine Vereinbarung über ein Schulungsprotokoll mit der Kammer der geophysikalischen Ingenieure in der Türkei

Zusammenarbeit ermöglicht Mitgliedern des Berufsverbands, mit GIS-Kenntnissen in den Arbeitsmarkt einzutreten

Esri, das im Bereich Standortbestimmung weltweit führende Unternehmen, hat heute eine Vereinbarung mit der Kammer der geophysikalischen Ingenieure in der Türkei (Jeofizik Mühendisleri Odası, JFMO) bekannt gegeben, nach der die Mitglieder der Kammer Sonderrabatte auf Schulungen zur ArcGIS-Software von Esri erhalten. Alle in der Organisation registrierten geophysikalischen Ingenieure werden nun in der Lage sein, an ArcGIS-Schulungskursen teilzunehmen, wodurch sie sich als GIS-Experten qualifizieren können, um den Anforderungen des Stellenmarktes besser zu entsprechen.

Die JFMO ist eine gemeinnützige Organisation, welche die fachkundige und ethische geophysikalische Praxis bei der Exploration und Erschließung natürlicher Ressourcen, bei der Charakterisierung oberflächennaher Strukturen und bei der Minderung geologisch bedingter Risiken fördert. Die Tätigkeiten der Mitglieder betreffen die Exploration von Grundwasser, Mineralien und Erdöl, archäologische Forschung, Seismologie und andere wissenschaftliche Aktivitäten.

Der JFMO gehören mehr als 5000 aktive Mitglieder an; daher ist es wichtig, Möglichkeiten zu finden, den Zugang zu den innovativsten räumlich-geografischen Technologien für diese Art von Berufsverbänden zu ebnen. Şevket Demirbaş, der Präsident des Verbandes geophysikalischer Ingenieure, betonte, dass heutzutage wegen der zunehmenden Bedeutung räumlicher Analysen vor Ort jeder geophysikalische Ingenieur in GIS bewandert sein sollte. Die in der Türkei bei Berufsverbänden erzielten Verkäufe von Schulungen zu räumlich-geografischer Technologie machten im Jahr 2020 einen Anteil von 37 Prozent aus.

Diese von Esri mit der JFMO unterzeichnete Vereinbarung über ein Schulungsprotokoll stellt den ersten Schritt zu einer Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Institutionen dar. Die Zusammenarbeit wird es den Kammermitgliedern ermöglichen, ihr durch die ArcGIS-Schulungen erworbenes Wissen zu nutzen, um ihren Beitrag in Sektoren wie Wirtschaft, öffentlicher Dienst und wissenschaftliche Forschung in der Türkei zu leisten.

Mehr über die Schulungsvereinbarungen von Esri mit anderen Kammern in der Türkei erfahren Sie unter esri.com.tr/tr-tr/hakkinda/haberler/genel-bakis.

