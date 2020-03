EssilorLuxottica steigert die Dividende

Die Aktionäre des französischen Augenoptik-Konzerns EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) erhalten für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 2,23 Euro. Die Hauptversammlung findet am 15. Mai 2020 in Paris statt. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre von EssilorLuxottica eine Ausschüttung in Höhe von 2,04 Euro. Damit wird die Dividende um 9,3 Prozent erhöht.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 120,95 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,84 Prozent. EssilorLuxottica präsentierte am Freitag auch die Ergebnisse für das letzte Geschäftsjahr.

Der Umsatz kletterte im Jahr 2019 um 7,4 Prozent auf 17,39 Mrd. Euro, wie EssilorLuxottica mitteilte. Auf Basis konstanter Wechselkurse war dies ein Plus von 4,4 Prozent. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,08 Mrd. Euro nach 1,08 Mrd. Euro im Vorjahr in den Büchern. Der bereinigte Ertrag stieg um 9,2 Prozent auf 1,94 Mrd. Euro. Für das laufende Jahr wird ein Umsatzzuwachs bei konstanten Wechselkursen um rund 3 bis 5 Prozent erwartet, sofern die negativen Auswirkungen des Coronavirus in den nächsten Monaten abklingen.

EssilorLuxottica ist ein weltweit operierendes augenoptisches Unternehmen mit Hauptsitz im Süden von Paris. Der Wert ist im EuroStoxx 50 notiert. Der heutige Konzern entstand im Oktober 2018 aus der Fusion von Essilor International mit dem italienischen Brillenhersteller Luxottica. Hauptaktionär ist die Finanzholding Delfin der Familie Del Veccio.

