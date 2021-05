Estée Lauder Companies erhöht Beteiligung an DECIEM

ELC hat die bereits angekündigte Transaktion abgeschlossen und damit seine Beteiligung an dem Unternehmen hinter den wachstumsstarken Hautpflegemarken The Ordinary und NIOD erweitert

Die Unternehmensgruppe Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) gab heute bekannt, dass die erste Phase zur Erhöhung ihrer Beteiligung an der DECIEM Beauty Group Inc. („DECIEM“), einem in Kanada ansässigen, vertikal integrierten Multimarken-Unternehmen, abgeschlossen wurde. Estée Lauder Companies („ELC“) besitzt nun rund 76 Prozent von DECIEM (bisher 29 Prozent) und hat sich bereit erklärt, die verbleibenden Anteile nach einem Zeitraum von drei Jahren zu einem Preis zu erwerben, der auf der Basis der künftigen Leistung von DECIEM festgesetzt wird.

DECIEM, auch als das „unnormale Beauty-Unternehmen“ bekannt, ist ein richtungweisendes Unternehmen mit einem kundenzentrischen Ansatz. Es wurde 2013 von dem verstorbenen Visionär Brandon Truaxe gegründet, der einen frischen Wind von Authentizität und Transparenz in die Beauty-Branche bringen wollte. Er gestaltete das Unternehmen auf kreative und innovative Weise zusammen mit dem Unternehmensgründer Pasquale Cusano und der Mitbegründerin Nicola Kilner, die weiterhin als CEO von DECIEM fungiert.

Das Portfolio von DECIEM beinhaltet derzeit sechs Marken, darunter The Ordinary, eine international populäre Hautpflegemarke mit einem eindrucksvollen Community- und empfehlungsbasierten Geschäft, das eine tiefgreifende Verbindung zu seinem globalen Kundenstamm von Hautpflegefans reflektiert.

Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Regionen unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced, Dr. Jart+ und die DECIEM-Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD.

