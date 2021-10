Estée Lauder Companies kündigt den Rückzug von Cedric Prouvé, Group President, International, nach einer außergewöhnlichen Karriere an

The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) („ELC“) gab heute bekannt, dass Cedric Prouvé, Group President, International, nach 27 Jahren im Unternehmen den Entschluss gefasst hat, zum 30. Juni 2022 in den Ruhestand zu treten. Der Nachfolger von Cedric Prouvé wird in Kürze bekannt gegeben und Prouvé wird ab Februar 2022 für einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang mit dieser Person zusammenarbeiten.

Als Visionär und globale Führungspersönlichkeit mit hohem Ansehen hat Cedric Prouvé zusammen mit seinen ausgezeichneten weltweiten Teams seit 2003 das erfolgreiche internationale Geschäft von ELC geleitet. Dazu zählen auch alle außerhalb Nordamerikas erwirtschafteten Umsätze und Gewinne, alle Aktivitäten der Vertriebsgesellschaften und Händlerbeziehungen weltweit sowie das Travel-Retail-Geschäft. Im Laufe seiner außergewöhnlichen Karriere war Cedric Prouvé maßgeblich an der Aufwertung und Operationalisierung des weltweiten Netzwerks der Region Presidents und Affiliate General Managers des Unternehmens beteiligt, und hat eng mit den Group und Brand Presidents und den Function Leaders zusammengearbeitet, um globale Marketingstrategien in den internationalen Märkten zu verankern.

Das internationale Geschäft von ELC hat unter der Führung von Cedric Prouvé seit 2003 erheblich zugenommen - von etwa 43 % auf rund 77 % des Geschäfts im Geschäftsjahr 2021. Während seiner Amtszeit wuchs die internationale Organisation des Unternehmens auf über 35 Konzerngesellschaften, die verteilt über unsere internationalen Standorte in mehr als 150 Ländern und Gebieten mit strategischen Investitionen in Talente, Beziehungen zu Dritten und Innovationspipelines in etablierten und aufstrebenden Märkten geschäftlich tätig sind.

„In einer sich schnell verändernden Branche waren die strategische Vision, der inspirierende Führungsstil und die einzigartigen Fähigkeiten zur Teambildung von Cedric entscheidend für den Erfolg des internationalen Geschäfts von ELC, und wir sind gut für künftiges Wachstum aufgestellt“, sagte Fabrizio Freda, President und Chief Executive Officer. „Ich habe über die Jahre sehr gerne eng mit Cedric zusammengearbeitet und möchte ihm dafür danken, dass er unsere internationale Organisation mit sehr viel Begeisterung, Umsicht und vor allem Herzlichkeit geführt hat. Wir werden seine positive Energie, seinen dynamischen Stil, seine herzliche Art und seine fundierte internationale Expertise sehr vermissen.“

Einige der vielen Errungenschaften von Cedric Prouvé waren seine Schlüsselrolle beim Aufbau der internationalen Struktur des Unternehmens und die Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung des Rahmenwerks von ELC bestehend aus Regionen und Konzerngesellschaften. Innerhalb dieser Struktur baute er ein vielfältiges Team aus herausragenden globalen und lokalen Experten auf, unterhielt tiefe und dauerhafte Beziehungen zu den Region Presidents und Affiliate General Managers auf der ganzen Welt und förderte enge Beziehungen zu wichtigen weltweiten Einzelhändlern und Geschäftspartnern.

Im Laufe seiner Tätigkeit förderte Cedric Prouvé viele unternehmensweite Initiativen und transformatorische strategische Schwerpunkte, um den Aufbau der richtigen Kapazitäten des Unternehmens in der Region Asien/Pazifik (APAC) und China, seinem zweiten Heimatmarkt, zu unterstützen. Von den ersten Tagen dieser strategischen Arbeit an wirkte Cedric Prouvé an der Gestaltung des Konzepts für eine Wertschöpfungskette mit, das schließlich zur Einrichtung des neuen Innovationszentrums in Schanghai und der Produktionsanlage in Japan führte, die beide einen entscheidenden Beitrag zur Positionierung des Unternehmens für ein langfristiges, sowohl regionales als auch internationales, Wachstum leisten werden.

Stationen der Laufbahn von Cedric Prouvé seit seinem Eintritt bei ELC im Jahr 1994 waren Führungsfunktionen in verschiedenen Regionen, Konzerngesellschaften und Geschäftsbereichen. Anfangs war er General Manager (GM) für Travel Retail in der APAC-Region und übernahm kurz darauf die Verantwortung als GM für die Konzerngesellschaft in Singapur. Als Vice President, GM, Travel Retail Worldwide, bewältigte er eine ganze Reihe von Herausforderungen und ergriff gleichzeitig proaktiv Chancen, die sich aus der Einführung neuer Marken und spezieller Marketingprogramme für den Travel-Retail-Kanal ergaben. Vor seiner Beförderung zum Group President, International, war Cedric Prouvé President und GM der japanischen Konzerngesellschaft.

„Die ausgeprägte Fähigkeit von Cedric, mit unseren Unternehmenswerten zu führen und bedeutsame Partnerschaften im gesamten Unternehmen zu pflegen, hat im Laufe seiner Karriere zu bedeutenden Erfolgen für das Geschäft geführt und gleichzeitig unsere Unternehmenskultur bereichert“, sagte William P. Lauder, Executive Chairman. „Wir alle haben von den strategischen Einblicken und dem offenen und charismatischen Kommunikationsstil von Cedric profitiert. Im Namen des Unternehmens und der Familie Lauder wünsche ich Cedric alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand.“

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Makeup-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, sowie der Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD.

