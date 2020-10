Estland verkürzt Corona-Quarantäne von 14 auf zehn Tage

TALLINN (dpa-AFX) - Estland schickt Neuankömmlinge und Heimkehrer aus Risikogebieten künftig nur noch zehn statt 14 Tage in Corona-Quarantäne. Dies beschloss die Regierung in Tallinn am Donnerstag. Bislang mussten sich Menschen, die aus Ländern mit hohen Infektionsraten in das baltische EU-Land einreisen, für zwei Wochen isolieren. Um die Quarantäne zu verkürzen, können Reisende bei der Ankunft in Estland weiter einen Corona-Test machen, nach frühestens einer Woche soll dann ein zweiter Test folgen.

Die Verkürzung greift auch für Personen, die in Kontakt mit einem Corona-Infizierten waren. Dazu müssen sie frühestens nach zehn Tagen negativ getestet oder vom Arzt für nicht ansteckend erklärt werden. Die 10-Tages-Frist beginnt Regierungsangaben zufolge mit dem letzten engen Kontakt, der von der Gesundheitsbehörde festgelegt wird.

Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 4671 bestätigte Corona-Infektionen und 73 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Der Baltenstaat gehört damit zu den am wenigsten betroffenen Ländern in Europa. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC vom Donnerstag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen mit 48,5 mehr als dreimal niedriger als der entsprechende deutsche Wert./awe/DP/fba