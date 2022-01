Estland verkürzt Quarantäne- und Isolationsfristen

TALLINN (dpa-AFX) - Estland verkürzt die verordnete Quarantäne- und Isolationsdauer für enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten und Einreisende aus dem Ausland von zehn auf sieben Tage. Dies beschloss die Regierung des baltischen EU-Landes am Donnerstag in Tallinn. Die Regelung soll am 10. Januar in Kraft treten - sie gilt vor allem für Nicht-Geimpfte. Geimpfte und Genesene, die Kontakt zu einem Infizierten hatten, müssen sich in Estland weiterhin nicht isolieren.

"Das Coronavirus verändert sich ständig und mit ihm passen wir die aktuellen Regeln an", erklärte Regierungschefin Kaja Kallas. "Jede Änderung, die es der Gesellschaft ermöglicht, schneller zur normalen Routine zurückzukehren, wird auch dazu beitragen, die psychische Gesundheit und das Arbeitsleben der Menschen sowie die Wirtschaft als Ganzes unterstützen."

Nach Angaben von Kallas zeigten die Daten der Gesundheitsbehörde in Estland, dass sich sowohl die Inkubationszeit des Virus als auch der Zeitraum, in dem eine infizierte Person eine Ansteckungsgefahr darstelle, verkürzt habe. Demnach entwickelten 96 Prozent der Menschen innerhalb von sieben Tagen Symptome einer Coronavirus-Erkrankung, und mehr als die Hälfte der Infizierten innerhalb der ersten drei Tage./awe/DP/jha