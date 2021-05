Estland wirft Russland neuerliche Luftraumverletzung vor

TALLINN (dpa-AFX) - Das baltische Nato-Mitglied Estland hat sich bei Russland beschwert, weil ein Flugzeug des Typs Iljuschin Il-96 seinen Luftraum verletzt haben soll. Das Außenamt in Tallinn habe wegen des Vorfalls den russischen Botschafter in Estland einbestellt und eine Note übergeben, teilte die estnische Armee am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall am Mittwochmorgen nahe der Ostsee-Insel Vaindloo. Er habe weniger als eine Minute gedauert. Bereits Anfang Februar war es an derselben Stelle zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Moskau bestritt damals die estnische Darstellung./awe/DP/he