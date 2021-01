Estlands Regierungschef tritt wegen Korruptionsaffäre zurück

Vilnius (Reuters) - In Estland tritt Ministerpräsident Juri Ratas im Zuge einer Korruptionsaffäre rund um seine Partei zurück.

Ratas habe Präsidentin Kersti Kaljulaid über seine Entscheidung informiert, teilte eine Regierungssprecherin am Mittwoch mit. Hintergrund ist eine Untersuchung über ein Immobilienentwicklungsprojekt in der Hauptstadt Tallinn. Ratas hat jegliche Kenntnis von einem Fehlverhalten bestritten. Der Nachrichtenagentur BNS zufolge soll seine linksgerichtete Zentrumspartei am Dienstag im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung über die Finanzierung des Projekts für verdächtig erklärt worden sein. Ratas habe dann seine Entscheidung bei parteiinternen Beratungen getroffen, die bis in den frühen Morgen gedauert hätten.

Ratas wurde Ende 2016 Ministerpräsident. Er verlor zwar 2019 die Parlamentswahl, aus der die konservative Reformpartei als stärkste Kraft hervorging, formte dann aber überraschend eine Koalition mit der konservativen Vaterlandspartei und der rechtspopulistischen EKRE. Die nächsten Parlamentswahl in dem EU-Land steht bislang im März 2023 an.