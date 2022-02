Estnische Premierministerin: Putin unterschätzt Ukrainer

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die estnische Premierministerin Kaja Kallas hat am estnischen Unabhängigkeitstag von der Sowjetunion ihre Solidarität mit der Ukraine ausgedrückt. "Wir feiern heute unsere Freiheit. Gleichzeitig kämpft die Ukraine für ihre Freiheit", sagte Kallas vor einem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel am Donnerstag. "Ich persönlich glaube, dass Putin die Stärke der Ukrainer unterschätzt, um für ihre Freiheit und für ihr Land zu kämpfen." Man müsse nun von EU-Seite starke Signale senden, dass die Türen Europas und der Nato nicht schließen würden./dub/DP/he