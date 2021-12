ETF-Sparpläne unterm Baum

Zu Weihnachten gibt's Zukunft geschenkt











Laut Handelsblatt startet der Weihnachtseinkauf von Ende November bis Mitte Dezember mit einem Wachstum von bis zu 159 Prozent in die heiße Phase (1). Ernst & Young hat herausgefunden, dass knapp ein Fünftel der Befragten erst kurz vor Weihnachten damit loslegt (2). Und knapp 59 % von uns greift am Ende zu Gutscheinen oder Geld - natürlich schön verpack (3).





Moment...macht Schenken nicht eigentlich Freude?

Doch, tut es tatsächlich - vor allem, wenn wir frühzeitig wissen, was wir schenken möchten. Die US-amerikanischen Forscher Ed O’Brien von der University of Chicago und Samantha Kassirer von der Northwestern University haben in einer Studie belegt, dass Andere zu beschenken dauerhaft glücklicher macht, als Geld für sich selbst auszugeben (4). Vor allem, wenn wir wissen, was wir schenken und wenn es einen langfristigen Nutzen hat!





Ein Gutschein kann für mehr als Weihnachten gut sein

Sparpläne mit börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Funds) - von denen es mittlerweile über 360 bei iShares gibt (5) - funktionieren im Endeffekt ähnlich wie ein Sparbuch. Beispielsweise wird monatlich ein fixer Betrag von einem Referenzkonto abgebucht, der dann in einen ETF eingezahlt wird. So kann sich über Jahre oder auch Jahrzehnte ein finanzielles Polster bilden, das - anders als beim Sparbuch - echte Chancen auf Zinsen hat. Und so Führerschein, erste Wohnung, Weltreise, Studium oder Ausbildung finanzieren kann. Wie das geht? Eigentlich in drei ganz einfachen Schritten - und mit einer schönen Urkunde, die erst unter dem Baum und dann in der Zukunft große Freude bereiten kann.





3 Schritte zum Depot, die Basis für einen ETF-Sparplan

Depot eröffnen: Eröffnen zum Beispiel Eltern im Namen des Kindes ein Depot, benötigen Sie die Geburtsurkunde und ab 16 Jahren zusätzlich den Personalausweis des Kindes. In den meisten Fällen gelten bei Depots für Kinder die gleichen Konditionen wie für Erwachsene. Bei einigen Banken gibt es aber auch spezielle Junior-Depots ohne Kontoführungsgebühren und mit reduzierten Ordergebühren.



ETF auswählen: Informieren Sie sich auf unseren Seiten, durch weitere Online-Recherche oder durch ein Beratungsgespräch bei Ihrer Bank oder bei einem freien Berater über Ihre Auswahlmöglichkeiten. Hier erfahren Sie übrigens, welche ETF-Sparpläne von iShares bei anderen Anlegern am beliebtesten sind.



Sparplan einrichten: Bei der Einrichtung des Sparplans müssen Sie dann die Wertpapierkennnummer (WKN) des ausgewählten ETFs angeben, das gewünschte Intervall (meistens monatlich) und die Höhe der Rate festlegen. Teilweise kann ein Sparplan bereits ab einem Euro monatlich eingerichtet werden. Ist das Depot eröffnet und der Sparplan eingerichtet, können Eltern die IBAN des Verrechnungskontos für einen Dauerauftrag an Verwandte und Freunde weitergeben. Das heißt, der Betrag wird auf das Konto des Beschenkten oder der Beschenkten überwiesen und fließt von da aus direkt in den ausgesuchten ETF-Sparplan.





Das Geschenk als solches gibt's geschenkt - bzw. als Download

Um ehrlich zu sein, ein ETF-Sparplan ist nichts zum Anfassen und Herzeigen. Aber mit einer schönen Sparplan-Urkunde kann auch hier große Freude und ein kleines Wow aufkommen.





Sparplanurkunde hier downloaden





