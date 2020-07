ETFs oder Einzelaktien? Dieser Test kann dir helfen, die richtige Entscheidung zu treffen!

Wer in Aktien investieren möchte, muss sich zunächst eine Frage beantworten: Möchte ich in Einzelwerte oder lieber in Fonds (ETF) investieren? Doch wie kann ein Anleger herausfinden, welche Anlageform für ihn besser geeignet ist? Die Antwort kann ein Selbsttest geben, der aus folgenden Fragen besteht.

1. Besitze ich genügend Fachwissen und Erfahrung, um in Einzelwerte investieren zu können?

Wer erfolgreich in Einzelunternehmen investieren möchte, könnte sich natürlich Rat von Dritten suchen, muss dann aber auf deren Expertise vertrauen. In allen anderen Fällen benötigen wir sehr viel Fachwissen und Erfahrung.

In diesem Punkt unterscheidet sich die Börse wenig von allen anderen Berufsfeldern. Wer also in Aktien investieren möchte, sollte sich ehrlich die Frage beantworten können, auf welche Faktoren er bei der Auswahl achten muss.

Zudem sollte vorher klar sein, unter welchen Bedingungen ein Verkauf erfolgt, denn Fälle wie Wirecard zeigen, dass Aktien auch schnell zu einem Totalverlust führen können. Ebenso wichtig wie das Wissen ist die eigene Erfahrung im Umgang mit Einzelaktien.

2. Wie gut sind meine Strategien?

Wir können noch so viele Bücher lesen und wissen am Ende doch nicht, wie gut unsere Strategie eigentlich funktionieren wird. Wenn wir allerdings in Einzelaktien investieren, sollten wir vorher genau wissen, was wir wann tun müssen. Deshalb empfiehlt sich ein Strategietest, um genau festzustellen, wie gut sie wirklich ist. Ohne ihn wird das Investieren eher zu einem Ratespiel.

3. Bringe ich genügend Zeit mit, um meine Aktien kontrollieren zu können?

Wenn wir in Einzelaktien investieren möchten, benötigen wir deutlich mehr Zeit als beim Investieren in ETFs. Zunächst müssen wir geeignete Kaufkandidaten finden, was bei seriöser Auswahl sehr viel Fundamentalanalyse mit sich bringt. Wir müssen also stundenlang lesen, um am Ende die richtige Entscheidung treffen zu können.

Und selbst wenn wir dann eine gute Wahl getroffen haben, müssen wir während des gesamten Halteprozesses auf dem Laufenden bleiben und unsere Positionen kontrollieren. Dies benötigt sehr viel Zeit.

4. Wie gut kann ich Entscheidungen treffen?

Wer in Einzelwerte investieren möchte, muss ständig Entscheidungen treffen. Sie fallen nicht nur sehr viel häufiger als bei ETFs an, sondern müssen zudem auch noch in einem viel kleineren Zeitfenster getroffen werden. Deshalb sollten wir uns vor einer Entscheidung für Aktien oder ETFs die Frage stellen, ob wir bereit sind, viele und oft auch schmerzhafte Entscheidungen zu treffen ober ob wir uns mit einer ruhigen Methode wohler fühlen.

5. Übertreffe ich die Indizes?

Wer in ETFs investiert, erzielt mit sehr einfachen Mitteln die Rendite des breiten Marktes. Folglich ist es nur sinnvoll, in Einzelaktien zu investieren, wenn wir uns zu 100 % sicher sind, dass unsere Investmentstrategie zu einem besseren Ergebnis führen wird.

Selbst viele Profis gelingt es dauerhaft nicht, besser als der breite Markt abzuschneiden. Während es mit kleinen Fonds noch leicht möglich ist, den Index zu übertreffen, wird es mit zunehmender Fondsgröße immer schwieriger. Dies stellt selbst Warren Buffett derzeit fest. Ab einem gewissen Punkt ist es sogar unmöglich, besser als die Indizes abzuschneiden.

Natürlich ließe sich der Katalog noch beliebig erweitern, aber wenn wir nicht alle Fragen eindeutig beantworten können, sind ETFs auf große Länder-Indizes sicherlich keine schlechte Wahl.

