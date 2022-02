Ethereum: Sollte man den Kursrückgang kaufen?

Die Kryptopreise haben in den letzten Monaten neue Tiefststände erreicht.

In einigen Fällen könnte das eine gute Kaufgelegenheit sein.

Ob Ethereum die richtige Investition für dich ist, hängt jedoch von einigen Faktoren ab.

Wichtige Punkte

Die letzten Monate waren hart für Kryptowährungen, da die meisten einen Sturzflug der Preise erlebt haben. Nachdem der Preis von Ethereum Mitte November ein Allzeithoch erreicht hatte, fiel er bis Ende Januar um fast 50 %. Diese Volatilität kann für Anlegerinnen und Anleger zwar nervenaufreibend sein, sie kann aber auch eine fantastische Gelegenheit sein, den „Dip“ zu kaufen oder zu investieren, wenn die Preise am niedrigsten sind.

Der Preis von Ethereum hat sich jedoch erholt und ist seit seinem Tiefpunkt im letzten Monat um fast 30 % gestiegen. Wenn der Preis der Kryptowährung wieder steigt, könnte jetzt eine gute Kaufgelegenheit sein. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Investieren?

Ist Ethereum eine gute Investition?

Ethereum ist eine der stärkeren Investitionen im Kryptobereich, vor allem weil es die größte Plattform für dezentrale Anwendungen (dApps) ist, die alles von Marktplätzen für nicht fungible Token (NFT) bis hin zu dezentralen Finanzanwendungen (DeFi) und mehr umfassen. Sie könnten eine Vielzahl von Branchen revolutionieren, vom Bankwesen über das Finanzwesen bis hin zum Sammlermarkt.

Da Ethereum der größte Akteur in diesem Bereich ist, hat es einen Vorsprung vor anderen Plattformen, die ebenfalls dApps anbieten, wie Solana und Avalanche.

Ein Bereich, in dem Ethereum jedoch Schwierigkeiten hat, ist sein Proof of Work (PoW) Mining-Protokoll. Diese Methode wird verwendet, um Transaktionen zu verifizieren, und sie ist unglaublich energie- und zeitaufwändig. Deshalb ist das Netzwerk langsamer als seine Konkurrenten: Es schafft nur 14 Transaktionen pro Sekunde, während Solana satte 65.000 Transaktionen pro Sekunde schafft. Es ist auch teurer, da die Transaktionsgebühren viel höher sind.

Ethereum arbeitet jedoch an einem Quartalsbericht, um es zu einem PoS-Protokoll (Proof of Stake) zu machen. Sobald dieses Update fertiggestellt ist (was später in diesem oder im nächsten Jahr der Fall sein dürfte), wird es deutlich schneller und günstiger sein. Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin kündigte an, dass Ethereum nach dem Update in der Lage sein wird, bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten.

Solltest du jetzt investieren?

Ethereum hat etliche vielversprechende Entwicklungen in der Pipeline, und sein Update könnte ihm einen noch größeren Vorsprung gegenüber seinen Konkurrenten verschaffen. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass Ethereum, wie alle Kryptowährungen, zum jetzigen Zeitpunkt noch spekulativ ist.

Ihr wichtigster Vorteil ist ihre dApp-Plattform. Damit sie erfolgreich sein kann, muss die Öffentlichkeit bereit sein, diese Art von Anwendungen zu akzeptieren. Wenn sich NFTs und DeFi nur als kurzfristige Modeerscheinung erweisen, könnte Ethereum es schwer haben.

Es ist unmöglich zu sagen, was die Zukunft für Kryptowährungen bereithält. Da Projekte wie das Metaverse (das sich stark auf Netzwerke wie Ethereum stützen könnte) immer mehr an Bedeutung gewinnen, besteht die Möglichkeit, dass Kryptowährungen auf Dauer Bestand haben werden. Aber niemand weiß das mit Sicherheit, deshalb ist Kryptowährung im Moment noch eine risikoreiche Investition.

Wenn du dich entscheidest, in Ethereum zu investieren, solltest du darauf achten, dass du nur einen Betrag investierst, den du dir auch leisten kannst zu verlieren. Da Kryptowährungen in den kommenden Monaten und Jahren höchstwahrscheinlich noch stärker schwanken werden, solltest du dich auf weitere Höhen und Tiefen einstellen. Wenn du bereit bist, ein höheres Risiko einzugehen, könnte Ethereum eine vielversprechende langfristige Investition sein.

Der Artikel Ethereum: Sollte man den Kursrückgang kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

