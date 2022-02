Etsy-Aktie: 3 mögliche Turnaround-Möglichkeiten im Q4-Zahlenwerk

Die Etsy-Aktie präsentiert am 24. Februar dieses Jahres ihr Zahlenwerk für das vierte Quartal. Ob es daraufhin zu einem Turnaround kommt, ist natürlich eine andere Frage. Aber die Aktie ist selbst bei einem derzeitigen Kursniveau von 148 US-Dollar noch um über 50 % eingebrochen.

Ich jedenfalls glaube, dass ein kurzfristiger Turnaround bei der Etsy-Aktie vor allem von drei Kennzahlen abhängig sein kann. Welche das sind, das wollen wir uns im Folgenden einmal etwas näher ansehen.

Etsy-Aktie: Umsatz & Prognose

Eine erste Kennzahl oder ein Kennzahlen-Set, das bei der Etsy-Aktie für einen Turnaround einstehen kann, ist zunächst der Umsatz. Der E-Commerce-Akteur hat jedenfalls eher eine geringe Erwartungshaltung verkündet. Für die Erlöse rechnet das Management im Jahresvergleich lediglich mit einem Wachstum von 10 %.

Ohne Zweifel ist das eine Hürde, die überwindbar erscheint. Viel wichtiger dürfte jedoch auch sein, was das Management für das erste Quartal in diesem neuen Geschäftsjahr 2022 in Aussicht stellt. Die Prognose ist entscheidend für die kurzfristige Aktienkursperformance. Zu weniger Wachstum sollte es jedenfalls nicht mehr kommen.

Die Erlöse sind ein Merkmal, das ich entsprechend bei der Etsy-Aktie im Auge behalte. Auch das Gross Merchandise Volume ordne ich grob in diesen Kontext ein. Mit einem gerade so zweistelligen Umsatzwachstum könnte das weitere Potenzial limitiert sein. Aber: Eine Überraschung scheint in Anbetracht eines langfristigen, adressierbaren Marktpotenzials von 1,7 Billionen US-Dollar möglich.

Nettoergebnis und KGV!

Bei der Etsy-Aktie wird auch das Gewinnwachstum immer entscheidender. Mit einem Wert von ca. 90 Mio. US-Dollar ist der E-Commerce-Akteur profitabel, aber im dritten Quartal hier nicht sonderlich wachstumsstark gewesen. Ob es sehr bald zu einem Turnaround kommt, ist eine andere relevante Frage. Aber: Mittel- bis langfristig ist Gewinnwachstum eben entscheidend.

Nettoergebnisse führen zudem dazu, dass wir die Etsy-Aktie besser bewerten können. Zwischenzeitlich lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei deutlich unter 40, was vergleichsweise moderat war. Mit einem konsequent wachsenden Nettoergebnis könnte der E-Commerce-Akteur bei den derzeitigen Bewertungsverhältnissen sogar etwas Value-Charme erhalten. Wobei Investoren vermutlich die Aussicht auf Gewinnwachstum mit höheren Bewertungsmaßstäben und Kursgewinnen quittieren würden.

Etsy-Aktie: Das Ökosystem

Entscheidend für den langfristigen Erfolg der Etsy-Aktie ist und bleibt jedoch das Ökosystem und die aktiven Käufer und Verkäufer. Zuletzt lag deren Anzahl per Ende des dritten Quartals bei 7,461 Mio. Verkäufern und 95,982 Mio. Käufern. Das ist ein großes Ökosystem und für mich weiterhin das Fundament für das zukünftige Wachstum.

Aber das Ökosystem besitzt auch eine qualitative Komponente. Schließlich existieren innerhalb des Käufer-Kreises Unterschiede, was das Nutzerverhalten angeht. Im Endeffekt gilt es, konsequent die Käufer zu binden und mehr Verkäufer anzulocken, um für ein solides Angebot zu sorgen. Wir dürfen unternehmensorientiert bei den Zahlen und Prognosen der Etsy-Aktie nicht vergessen, dass es auch diesen unternehmensorientierten Kern gibt.

Der Artikel Etsy-Aktie: 3 mögliche Turnaround-Möglichkeiten im Q4-Zahlenwerk ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images