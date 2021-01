Etsy & Elon Musk: Gigantische Auswirkungen …?!

Die Etsy-Aktie konnte am Dienstag dieser Woche mächtig zulegen. Während ich diese Zeilen schreibe, notiert die Aktie des E-Commerce-Akteurs auf einem Aktienkursniveau von 187,12 Euro (26.01.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen). Im Vergleich zum Vortag entspricht das einem Plus von 8,2 %. Definitiv eine spannende Performance.

Gibt es einen Grund für diese Kursentwicklung? Ja, durchaus. Witzigerweise hat Elon Musk etwas damit zu tun, der inzwischen reichste Mensch unseres Planeten. Allerdings nicht so, wie du denkst. Aber möglicherweise doch mit weitreichenden Konsequenzen. Hier ist, was du als Foolisher Investor wissen solltest.

Etsy: Elon Musk ist begeistert

Wie Elon Musk jetzt nämlich seine Anhänger über Twitter wissen ließ, sei er von der Handelsplattform Etsy überzeugt. Wow, das reicht, magst du dich jetzt fragen? Augenscheinlich ja. US-amerikanische Börsenmedien wie Seeking Alpha haben ziemlich zeitnah über diesen Kausalzusammenhang berichtet.

Elon Musk liebt also Etsy. Inwiefern? Auch das hat sein Tweet auf bemerkenswerte Art und Weise gezeigt: Demnach hat der visionäre CEO des Elektroautobauers und der Unternehmer etwas Wolle zum Häkeln bestellt. Daraus kann augenscheinlich eine Kopfbedeckung für seinen Hund werden. Wirklich bemerkenswert, was ausreicht, damit die Etsy-Aktie in diesen Tagen ein gigantisches Kursplus zelebriert.

Foolishe Investoren fragen sich jetzt natürlich: Hat das irgendwelche Auswirkungen? Operativ jedenfalls nicht, das Warenvolumen für diesen Kauf dürfte kaum auf Umsätze und Gross Merchandise Volume einwirken. Auch nicht auf die Ergebnisse und Elon Musk ist ebenfalls nicht zum Großinvestor aufgestiegen. Trotzdem könnte es etwas geben, das Foolishe Investoren jetzt beherzigen sollten.

Elon Musk als Fan & Marketing-Abteilung

Elon Musk ist schließlich nicht bloß der reichste Mensch unseres Planeten, sondern auch eine ziemlich bedeutende Persönlichkeit. Wenn der visionäre Chef des Autobauers etwas twittert, so findet das vor allem eines: Anklang.

Das heißt: Wenn Elon Musk sagt, dass er Etsy liebe, so werden seine Follower es möglicherweise auch tun. Das könnte den Wachstumspfad hinter der Etsy-Aktie einen Kick verleihen. Zumal Musk dem potenziellen Kundenkreis einen Vertrauensvorschuss einhaucht.

Die Etsy-Aktie könnte daher vor einem Momentum stehen, ausgelöst durch Elon Musk. Foolishe Investoren sollten jedoch bedenken: Das ist bloß ein Teil dieser Wachstumsgeschichte. Langfristig geht es noch immer um den Ausbau des Netzwerkes, des Kundenstamms und des Momentums.

Etsy hat zuletzt schließlich Zuwächse beim Umsatz und beim Gross Merchandise Volume von über 100 % präsentiert. Wenn das Management diese Performance halten kann, so spricht wenig gegen ein Fortsetzen der Rallye. Elon Musk könnte dem jetzt jedenfalls einen Gefallen getan haben.

Etsy-Aktie: Nicht wegen Elon Musk investieren!

Wenn wir unsere Erkenntnisse daher noch einmal bündeln wollen: Foolishe Investoren sollten natürlich nicht in die Etsy-Aktie investieren, weil Elon Musk ein Fan ist. Nein, das ist vermutlich der schlechteste Grund. Vielleicht sogar noch schlechter als die einfache Tatsache, dass die Aktie steigt.

Allerdings: Dass Elon Musk von Etsy begeistert ist und das mit der Welt teilt, könnte trotzdem zu einem Momentum auf der Plattform führen. Das gilt es moderat zu würdigen. Wobei die Investitionsthese der Etsy-Aktie natürlich die langfristige Erfolgsgeschichte im E-Commerce sein sollte.

The post Etsy & Elon Musk: Gigantische Auswirkungen …?! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images