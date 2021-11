ETSY - Neuer Rallyschub?

Die Etsy-Aktie musste nach dem Allzeithoch vom 02. März 2021 bei 251,86 USD einige Verluste hinnehmen, konnte dieser aber inzwischen wieder wettmachen. Nicht nur das, die Aktie brach sogar auf ein neues Allzeithoch aus. Kann die Rally noch weitergehen?

Die Ausgangsbasis für diese Rally war ein kleiner Boden, den die Aktie am 22. Juni vollendet hat. Anschließend zog der Wert zunächst unter deutlichen Schwankungen an. Seit einem Konsolidierungstief vom 04. Oktober bei 194,37 USD ist die Rally deutlich beschleunigt. Nach den Zahlen (mein Kollege André Rain berichtete) schoss der Wert massiv nach oben. Diesen Anstieg hat er zuletzt leicht auskonsolidiert. Am Freitag kam es bereits wieder zu einem neuen Aufwärtsschub.

Kaufwelle kann weitergehen

Die Etsy-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter anziehen. Ein mittel-langfristiger Zielbereich liegt bei 363,69 USD und 375,82 USD. Ein Rückfall unter das Tief vom Mittwoch bei 243,38 EUR wäre nun unschön und könnte Abgaben gen 228,89 oder sogar gen 213,00-212,50 USD auslösen.

Fazit: Die Bullen geben in der Etsy-Aktie die Richtung vor. Weitere Kurssteigerung erscheinen als wahrscheinlich.

Etsy Inc.

