Etsy, Teladoc, Beyond Meat, Mercadolibre & Co.: Woche der Wahrheit für Wachstumsaktien?

Etsy, Teladoc Health, Beyond Meat, Mercadolibre und einige weitere Aktien besitzen eine Gemeinsamkeit: Es sind Wachstumsaktien, die im Laufe dieser Woche ein frisches Quartalszahlenwerk präsentieren. Wobei sich das Wachstum bei so manchem Kandidaten zunächst einmal bestätigen muss.

Alleine die Summe der Zahlenwerke aus dem Wachstumssegment ist jedoch derart bemerkenswert, dass wir von einer Woche der Wahrheit sprechen können. Allerdings gibt es trotzdem Dinge, die Investoren kurzfristig und langfristig berücksichtigen sollten. Auch wenn Volatilität droht oder es teilweise weitere Abverkäufe geben sollte: Im Zweifel gilt, dass auch das mal zu einem langfristig orientierten Ansatz dazugehört.

Woche der Wahrheit für Wachstumsaktien?

Wie gesagt: Die Summe der Quartalsberichte ist ein relevanter Faktor. Tech-Aktien wie Etsy, Teladoc Health, Mercadolibre und weitere Wachstumsaktien wie Beyond Meat verkünden in Hülle und Fülle ein frisches Zahlenwerk. Das kann die Märkte erneut bewegen. Wobei wir kurzfristig betrachtet schon feststellen können: Die Messlatte ist hoch.

Zahlenwerke wie die von Roku haben gezeigt, dass der breite Markt insgesamt sehr nervös auf die Zahlen reagiert. Kurzfristiges, langsameres Wachstum wird abverkauft. Teilweise gab es deutlich zweistellige Kursverluste, was die Nervosität und den Anspruch weiter erhöhen dürfte.

Im Zweifel geht es nicht primär um Tech-Aktien wie Etsy, Teladoc Health, Mercadolibre oder Wachstumsaktien im Allgemeinen wie Beyond Meat. Nein, sondern eher um ein Gespür für das momentane Sentiment im Markt. Die Stimmung kann durch die Hülle und Fülle der Zahlenwerke durch vermeintlich wichtige, operative Einblicke getrübt oder erleichtert werden. Deshalb steht uns auf jeden Fall eine spannende Woche bevor.

Etsy, Teladoc, Beyond Meat & Mercadolibre: Und langfristig …?!

Allerdings wissen Foolishe Investoren: Eine Woche der Wahrheit für Wachstumsaktien macht keine Investitionsthese. Gerade bei Etsy, Teladoc Health, Beyond Meat oder auch Mercadolibre, wo Megatrends mitschwingen, geht es eher um das unternehmensorientierte Wachstumspotenzial. Hier erhalten wir natürlich kurzfristig einen Einblick. Zumal wir auch Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2022 bekommen dürften.

Trotzdem gilt: Das Momentum und das Sentiment sind nicht so entscheidend wie der unternehmensorientierte Kern hinter den Unternehmen. Hier die Spreu vom Weizen zu trennen und bewusst selbst bei Volatilität die unternehmensorientierte Investitionsthese zu erkennen ist entscheidender als dieser kurzfristige Einblick.

Das sollten Investoren im Allgemeinen nicht vergessen. Egal, ob es um Etsy, Teladoc Health, Beyond Meat oder Mercadolibre geht. Oder um Wachstumsaktien generell, beziehungsweise die Zukunft von Aktien mit einer Bewertung, die von Megatrends und weiterhin starkem Wachstum abhängig ist.

Der Artikel Etsy, Teladoc, Beyond Meat, Mercadolibre & Co.: Woche der Wahrheit für Wachstumsaktien? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat, Etsy, Mercadolibre und Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat, Etsy, Mercadolibre, Roku und Teladoc Health.

Foto: Getty Images