Etsy vs. Coupang: Diese Top-E-Commerce-Aktie könnte sich in 10 Jahren ver-10-fachen

Etsy und Coupang sind zwei Top-E-Commerce-Aktien, die ich in meinem Depot habe. Heißt das, dass sie sich ver-10-fachen könnten? Ja, möglicherweise. Zumindest investiere ich stets mit der Maßgabe, dass eine Wachstumsaktie im Idealfall eine solche Chance besitzen sollte. Zumindest mittel- bis langfristig.

Aber kann sich die Etsy-Aktie oder eher die von Coupang in zehn Jahren ver-10-fachen? Ausgezeichnete Frage. Riskieren wir heute einen Blick darauf, was dazu jeweils passieren müsste. Eine Top-E-Commerce-Aktie für sich alleine zu sein, das reicht natürlich nicht aus.

Etsy-Aktie: Ver-10-fachung als Top-E-Commerce-Aktie?

Die Aktie von Etsy hat grundsätzlich eine solide Chance auf eine Ver-10-fachung. Eine Marktkapitalisierung in Höhe von 35,4 Mrd. US-Dollar würde dann zu einem Börsenwert von 354 Mrd. US-Dollar heranreifen. Damit wäre dieser E-Commerce-Akteur zwar ebenfalls einer in der ersten Börsenliga. Aber: Der Markt ist grundsätzlich vorhanden. Zumal Etsy rund um den Globus operiert.

Das Management spricht seit einigen Quartalen und ein, zwei Jahren außerdem von einem billionenschweren Gesamtmarkt. Gleichzeitig sichert man sich per Zukäufe weitere regionale Möglichkeiten. Sowie auch andere Märkte. Mit Reverb ist man schließlich bereits im Instrumentenhandel, mit Elo7 in Lateinamerika und mit Depop im Secondhand-Modemarkt. Das erschließt viel Raum für weiteres Wachstum. Anorganisch könnte daher grundsätzlich ein Zukunftspfad für den Top-E-Commerce-Akteur vorhanden sein.

Derzeit ist das Wachstum operativ zwar etwas langsamer. Etsy steigerte zuletzt seinen Umsatz und sein Gross Merchandise Volume um 17,9 % im Jahresvergleich und im dritten Quartal. Aber: Die Käufer- und Verkäuferbasis stieg um 102 beziehungsweise um 37,8 % im Jahresvergleich. Genau das ist der springende Punkt: Schafft es Etsy, sich global als Self-, Handmade- und möglicherweise als Gebrauchtwarenplattform erster Wahl mit vielen Nischen zu etablieren, so könnte eine Ver-10-fachung möglich sein. Ob in zehn Jahren? Falls ja, benötigt es für mich jedenfalls ein wieder schnelleres, profitableres Wachstum.

Coupang: Unbekannter, aber nicht weniger interessant

Damit die Coupang-Aktie eine Verzehnfachung schafft, müsste die Aktie den eigenen Börsenwert von 46,3 Mrd. US-Dollar auf 463 Mrd. US-Dollar steigern. Ist das möglich? Zumindest ist der Markt im Vergleich zu Etsy ein wenig begrenzter. Es geht primär um den E-Commerce in Südkorea. Aber immerhin handelt es sich hierbei um den Markt mit der weitesten Marktdurchdringung und mit Anknüpfungspunkten zum Quick-Commerce neben dem E-Commerce. Die Logistik ist außerdem ein großer Markt- und Wettbewerbsvorteil. Insbesondere im Quick-Commerce und im urbanen Südkorea kann das Unternehmen dadurch die Kunden durch schnelle Lieferungen stark an sich binden.

Mit einem durchschnittlichen Umsatz von 276 US-Dollar pro Kunde können wir bereits erkennen, dass diese Bindung gut funktioniert. Insgesamt kletterte der Umsatz von Coupang im letzten Quartal um 48 % auf über 4,6 Mrd. US-Dollar. Rein rechnerisch ergibt sich dadurch ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von derzeit unter 3.

Ich glaube, dass die Coupang-Aktie sich grundsätzlich in zehn Jahren verzehnfachen könnte. Zumindest, wenn das Umsatzwachstum mindestens im mittleren zweistelligen Prozentbereich anhält. Aber auch ein profitables Wachstum mit hohen Gewinnen im nächsten Jahrzehnt dazukommt. Dann wäre Pi mal Daumen eine halbe Billion US-Dollar für einen regional führenden und möglicherweise überdurchschnittlich marktstarken Top-E-Commerce-Akteur angemessen. Aber versteh mich nicht falsch: Profitabel mit dem Quick-Commerce und eigener Logistik zu wachsen ist gleichzeitig eine große Herausforderung.

Der Artikel Etsy vs. Coupang: Diese Top-E-Commerce-Aktie könnte sich in 10 Jahren ver-10-fachen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Coupang und Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Coupang und Etsy.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images