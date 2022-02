EU-Abgeordnete - Uefa soll St. Petersburg Champions-League-Finale entziehen

Brüssel/Berlin (Reuters) - Der russische Angriff auf die Ukraine könnte auch sportliche Sanktionen nach sich ziehen.

Abgeordnete des EU-Parlaments forderten den europäischen Fußballverband Uefa am Donnerstag dazu auf, das in St. Petersburg geplante Finale der Champions League zu verlegen. Bislang ist vorgesehen, das Endspiel am 28. Mai in der Heimatstadt des russischen Präsidenten Wladimir Putin auszutragen. "Wir fordern Sie auf, St. Petersburg und andere russische Städte nicht mehr als Austragungsorte für internationale Fußballwettbewerbe in Betracht zu ziehen", heißt es in dem Schreiben einer Gruppe von Parlamentariern an die Uefa. Darüber hinaus sollte die Zusammenarbeit mit dem russischen Staatskonzern Gazprom als Uefa-Sponsor beendet werden. Auch sollen Sanktionen gegen russische Funktionäre in Betracht gezogen werden, "die an der Verletzung des Völkerrechts mitschuldig sind".

Auch der Vorsitzende des Sportausschusses des Bundestages, Frank Ullrich, deutete Konsequenzen an. "Aus der Krise ist ein Krieg geworden", sagte der ehemalige Biathlon-Olympiasieger und heutige Thüringer SPD-Abgeordnete zu Reuters. "Die Konsequenzen, die jetzt in den Bereichen Politik, Wirtschaft und auch Sport gezogen werden müssen, sind nun unumgänglich und die Regierung Russlands hat diese ganz allein zu verantworten."

Eine erste Reaktion gibt es beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04. Das von Hauptsponsor Gazprom entsandte Aufsichtsratsmitglied Matthias Warnig habe sein Mandat niedergelegt, wie der Verein mitteilte. Der 66-Jährige hatte dem Gremium seit dem Juli 2019 als Mitglied angehört. "Nach Abschluss aller notwendigen Formalitäten wird Warnig damit nicht mehr zum Aufsichtsrat der Königsblauen zählen", hieß es von Vereinsseite. In der Öffentlichkeit war der Profiklub für seine Verbindungen zu dem russischen Staatskonzern immer wieder kritisiert worden.