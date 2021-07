EU - Absprachen über Tankgrößen kosten BMW und VW 875 Mio Euro

München (Reuters) - Die deutschen Autobauer BMW und Volkswagen müssen insgesamt 875 Millionen Euro Geldbußen für Absprachen über die Größe von Tanks für den Kraftstoffzusatz "AdBlue" zahlen.

Damit sei der Wettbewerb bei der Abgasreinigung einschränkt worden, erklärte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel. Daimler muss als Dritter im Bunde nichts zahlen, weil sich die Stuttgarter als erste als Kronzeuge zur Verfügung gestellt hatten - sonst wären 727 Millionen Euro fällig geworden. Auf VW entfallen 502 Millionen Euro. Ohne einen Kronzeugen-Rabatt wäre die Buße für die Wolfsburger etwa doppelt so hoch ausgefallen.

Während BMW den Vergleich akzeptieren will, der die Münchner 373 Millionen Euro kostet, erwägt Volkswagen, Rechtsmittel gegen die Höhe der Buße einzulegen.