EU-Außenminister einig bei Sanktionen gegen Russland

Brüssel (Reuters) - Die EU-Außenminister haben sich auf neue Saktionen gegen Russland wegen des Umgangs mit dem Kreml-Kritiker Alexej Nawalny verständigt.

Die Strafmaßnahmen zielten auf bestimmte Personen, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Rande der Beratungen der Minister am Montag in Brüssel. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell werde nun Vorschläge machen, welche Personen in die Sanktionsliste aufgenommen würden. Die Bezihungen zwischen der Europäischen Union und Russland seien auf einem Tiefpunkt angekommen, fügte Maas hinzu. Aus diplomatischen Kreisen verlautete, verhängt würden Einreiseverbote sowie das Einfrieren von Finanzmitteln. Betroffen seien der Chef des Ermittlungs-Komitees, der Direktor der Gefängnisse, der Direktor der Nationalgarde und der Generalstaatsanwalt.

Maas hatte sich vor Beginn des Treffens für neue Sanktionen starkgemacht: "Ich bin dafür, hier den Auftrag zu erteilen, derartige Sanktionen, Listung von Einzelpersonen vorzubereiten", sagte er nach seiner Ankunft in Brüssel. Für ein Zeichen an Präsident Wladimir Putin setzten sich vor allem auch Frankreich, Polen und die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen ein. Nawalnys Umfeld hat von der EU auch Sanktionen gegen Putin-nahe Wirtschaftsführer gefordert. In EU-Regierungen wird davon aber bislang wegen juristischer Bedenken abgesehen.

Maas betonte, die EU werde aber auch über Wege reden, wie man mit Russland in einem "konstruktiven Dialog" bleiben könne. "Wir brauchen Russland, um viele internationale Konflikte beizulegen", sagte der SPD-Politiker. Die Beziehungen zwischen der EU und Russland befänden sich aber derzeit auf einem Tiefpunkt.

Der Putin-Kritiker Nawalny war im Januar nach seiner Rückkehr aus Deutschland festgenommen worden, wo er wegen eines in Russland erlittenen Giftanschlags behandelt worden war. Kurz darauf wurde er zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er während seiner Genesungszeit gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Urteil verstoßen haben soll. Absitzen muss der 44-Jährige das Urteil in einem Straflager. Für Nawalny demonstrierten daraufhin wiederholt Tausende Menschen in ganz Russland, wogegen die Sicherheitskräfte teils massiv vorgingen. Zahlreiche Demonstranten wurden festgenommen.