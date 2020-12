EU-Bankenbehörde warnt wegen Virus-Krise vor faulen Krediten

Frankfurt (Reuters) - Die EU-Bankenbehörde EBA warnt angesichts der zweiten Pandemie-Welle vor schrumpfenden Gewinnen der Geldhäuser und einem erneuten Anstieg von Problemdarlehen in ihren Bilanzen.

Zwar sei die Kapital- und Liquiditätsposition der Geldhäuser trotz der Corona-Krise nach wie vor solide, erklärte die Behörde am Freitag bei der Vorlage ihrer jährlichen Risikoeinschätzung für die Branche. "Allerdings hält die wirtschaftliche Unsicherheit an, die Profitabilität ist auf rekordtiefem Niveau", schrieben die Experten. Zudem gebe es Anzeichen, dass sich die Qualität der Vermögenswerte in den Bilanzen verschlechtere.

Im Juni fiel laut EBA die Eigenkapitalrendite (ROE) in der Branche auf 0,5 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte sie noch 6,7 Prozent betragen. Dahinter stünden vor allem gestiegene Kosten für Wertberichtigungen. In geringerem Umfang hätten auch niedrigere Einnahmen eine Rolle gespielt.

Die EBA rechnet damit, dass sich aufgrund auslaufender Unterstützungsmaßnahmen wie etwa staatlichen Garantien in den kommenden Quartalen die Kreditqualität substanziell verschlechtern wird. Banken sollten sich daher so schnell wie möglich mit ins Straucheln geratenen Kreditnehmern kurzschalten, um Lösungen zu finden.

In ihrem Bericht wies die EBA zudem daraufhin, dass rund 50 Prozent des Engagements der Instititute in große Unternehmen potenziell mit Klimarisiken verknüpft sei. An dieser freiwilligen Umfrage nahmen allerdings nur 29 Institute teil. Insgesamt analysierte die EBA die Zahlen von 135 europäischen Banken.