EU begrüßt US-Verzicht auf Strafzollerhöhung im Airbus-Subventionsstreit

Brüssel (Reuters) - Im jahrelangen Streit über Subventionen für Airbus hat die EU-Kommission die Entscheidung der Vereinigten Staaten begrüßt, ihre Strafzölle nicht zu erhöhen.

"Die Kommission erkennt die Entscheidung der USA an, den andauernden Flugzeugsstreit nicht durch eine Erhöhung der Zölle auf europäische Produkte zu verschärfen", sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Donnerstag. Beide Seiten sollten darauf aufbauen und ihre Bemühungen um eine Verhandlungslösung intensivieren. Die Coronavirus-Pandemie habe auch den Luftfahrtsektor schwer getroffen und mache es deswegen noch dringlicher, dass der Streit beendet werde.

Die US-Regierung hatte zuvor erklärt, sie halte ihre Zölle in Höhe von 15 Prozent auf Maschinen des europäischen Flugzeugbauers aufrecht. Auch an den Strafzöllen über 25 Prozent auf andere europäische Güter, die sie im Oktober als Reaktion auf die EU-Airbus-Subventionen verhängt hatte, hielt sie fest. Allerdings sollen bestimmte Güter aus Griechenland und Großbritannien ab dem 1. September von der Sanktionsliste genommen und durch Waren aus Deutschland und Frankreich ersetzt werden. Um Welche Güter es sich dabei handelt, teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer zunächst nicht mit. Die EU wirft den USA in dem Streit im Gegenzug ebenfalls unfaire Subventionen für Boeing vor.