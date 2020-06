EU berät am Montag in Videokonferenz mit chinesischem Regierungschef Li

Peking (Reuters) - Nach Absage des EU-China-Gipfels im September wollen sich EU-Kommission und Europäischer Rat am Montag mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang austauschen.

Am 22. Juni solle eine Video-Konferenz abgehalten werden, teilte das Außenministerium in Peking am Freitag mit. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht China als "strategischen Partner" der EU. Geplant ist, den ursprünglich in Leipzig geplanten EU-China-Gipfel nachzuholen. Er war mit Hinweis auf die Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Deutschland übernimmt in der zweiten Jahreshälfte die EU-Präsidentschaft. Merkel will dann unter anderem die Zusammenarbeit mit China beim Investitionsschutz, Klimaschutz und in der Afrika-Politik vorantreiben.